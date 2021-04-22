75 лет Госстройнадзору Мурманской области: от бараков к «умным» домам

Если вы представили себе грозного инспектора, который приходит на стройку, всех ругает и выписывает штрафы, то, пожалуй, стоит представить другую картину. Фото: Минстрой

Что нам стоит дом построить? Цена каждого знания измеряется не только деньгами, но еще кропотливым трудом и нервами тех, кто за него отвечает. Есть такая профессия – инспектор стройнадзора. Это специалист, которого ни один забор вокруг стройки не остановит: если надо проверить, качественно ли идет работа, то каску на голову – и вперед. В этом году отделу строительного надзора при минстрое Мурманской области исполнилось 75 лет. Юбилей солидный, да только не все представляют, что делает этот надзорный орган. А ведь на самом деле все, и даже немного больше.

Контроль и немного больше

Стройнадзор учредили 18 марта 1946 года. Время неслучайное: Мурманск возрождали после войны, а другие города Мурманской области росли из небольших населенных пунктов. Чтобы строили качественно, появились государственные инспекторы. Из десятилетия в десятилетие их функции менялись, например, было время, когда они оценивали качество стройматериалов еще на производстве и утверждали проектную документацию. В наши дни этих функций уже нет.

- Мы работаем не на всех объектах, - рассказывает начальник отдела стройнадзора по Мурманской области Марина Ермакова. - Есть федеральный и региональный надзор. Федеральный работает с особо опасными и технически сложными объектами, связанными в основном с производством. В нашем регионе это «Норникель», СЗФК, Ковдорский ГОК, «Апатит» и другие. Мы заходим и на такие стройки, но больше ориентируемся на гражданское строительство: объекты более 1500 квадратных метров по площади и выше двух этажей. Бывает, что проводим проверки и небольших объектов, которые привлекают общественное внимание, например, если на будущий магазин в 100 квадратных метров поступают жалобы со стороны жителей близлежащих домов.

Если вы представили себе грозного инспектора, который приходит на стройку, всех ругает и выписывает штрафы, то, пожалуй, стоит представить другую картину. На самом деле это не враг, а советник, а иногда и наставник. Может, и со строгим взглядом, потому что ответственность большая.

Штрафные санкции тоже бывают - за прошлый год стройнадзор их выписал почти на 4 миллиона рублей. Но все же наказать - для инспектора дело последнее. Ведь когда с ответственными за будущий дом или гипермаркет надо судиться и бить рублем, это значит, что уже были серьезные ошибки в работе. Контролирующий орган же нацелен больше на то, чтобы помочь их избежать.

Как только стройка начинается, инспектор приходит на нее знакомиться с подрядчиком, заказчиком. Тут как в здравоохранении: лучше профилактика, чем лечение. В Мурманской области строительство поставлено не так масштабно, как в некоторых других регионах, поэтому не всегда у исполнителей хватает опыта. Тогда инспектор может стать даже учителем.

То, как меняются требования к домам, наглядно можно увидеть, если взглянуть на новостройки в Мурманске. Фото: Правительство Мурманской области.

Хочешь как лучше? Делай!

Чем чаще всего грешат строители в Мурманской области? Строительство или эксплуатация объекта без разрешения, выполненные работы не соответствуют проектной документации. Заказчик понимает, что изначально проект был не так хорош, как казалось, или же причина в том, что аппетит приходит во время еды.

- Отклонение от проекта – явление плохое, но иногда это радует, ведь говорит о том, что застройщик думает о конечном результате и хочет сделать лучше. К сожалению, качество проектной документации часто оставляет желать лучшего, и заказчикам приходится вникать в вопросы энергоэффективности, пожарной и механической безопасности, чтобы получить в итоге «умный» объект, - объясняет Марина Ермакова.

То, как меняются требования к домам, наглядно можно увидеть, если взглянуть на новостройки в Мурманске. Пусть их не так много, их можно сравнить с соседствующими девятиэтажками и «хрущевками». Как отмечает Марина Ермакова, время, когда на первом месте стояла механическая безопасность, прошло, сейчас здание должно быть не только надежным, но и комфортным, современным. Высший пилотаж – «умные» дома, правда, этот рывок в Заполярье еще не сделали. Причин много, но основная – скромное финансирование.

Такие компании, как «Новатэк» со своим Центром крупнотоннажных морских сооружений, могут не мелочиться на проекты. Стройнадзор с первого дня работ в Белокаменке ведет процесс. Заказчик к надзору относится уважительно, знает требования законодательства, и нарушения в основном связаны с большими объемами работ.

У кого-то закрадывается грешная мысль, что инспектор приходит на стройку и закрывает глаза на огрехи. Разбери, что там за высоким забором, как рядовой гражданин узнает?

- На самом деле каждый из нас несет персональную ответственность за объект, и это очень дисциплинирует, - честно рассказывает Марина Ермакова.

Как только стройка начинается, инспектор приходит на нее знакомиться с подрядчиком, заказчиком. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Конкуренция подгоняет

Легче всего, пожалуй, работать с крупными застройщиками, например, с теми, кто строит гипермаркеты. У них большой опыт, к указаниям надзорного органа они относятся с пониманием, почти всегда доводят проект до ума и не мелочатся при выборе решений. В том числе и потому, что конкуренция на федеральном уровне высокая: или делаешь хорошо, или не зарабатываешь. Также отдельно стоит отметить промышленные объекты. Крупные компании сами делают всю работу и поднаторели в этом. А вот мелкие стройки не так уж редко буквально за уши надо вытягивать на соответствие хотя бы минимальным требованиям безопасности.

Те застройщики, что тратят частные деньги, обычно хотят продумать все «на берегу». Да и работающим на основе бюджета это знакомо: за детский сад или ФОК, построенные по типовому проекту и не адаптированные к условиям Крайнего Севера, спасибо точно не скажут.

- Не может не радовать, что как частные, так и бюджетные застройщики сами обращаются к нам за консультациями, хотят зайти на государственный надзор. А сами мы в свою очередь нацелены на профилактику. Мы же все люди… Я тоже живу в этом городе и хочу, чтобы здесь строили красиво и качественно, - говорит Марина Ермакова.

Стройнадзор Мурманской области – ведомство, в котором могут работать самые стойкие. Профессия в общем-то мужская, все-таки надо по стройкам ходить. Но в 21 веке гендерные границы в работе стираются, поэтому под эмоциональный удар подрядчиков, недовольных замечаниями, сейчас попадают и девушки. И все же идут сюда не за высокими зарплатами и комфортной работой в офисе, цель другая – помогать городам расти, чтобы люди жили, а не выживали.

Стройнадзор учредили 18 марта 1946 года. Время неслучайное: Мурманск возрождали после войны, а другие города Мурманской области росли из небольших населенных пунктов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2020 год

Под Госстройнадзором 86 объектов, из них:

64 объекта нового строительства,

22 объекта реконструкции.

Проведено 217 проверок.

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