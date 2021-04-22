Президент России поддержал идеи ЕР в сфере социального развития

Особенное внимание Владимир Путин обратил на идею ЕР по поводу проведения газификации на бесплатной основе. Фото: Правительство Мурманской области.

Как подчеркнул президент России Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию, сохранение здоровья людей и повышение их благосостояния являются приоритетными задачами. Именно их решение стало основой инициатив «Единой России», в поддержку которых выступил российский лидер.

В скорой перспективе партия приступит к работе над повышением доступности медицинской помощи, создаст комплекс мер по поддержке семей с детьми, а также приступит к решению большого числа других задач, пишет Nashgorod.

Глава государства заявил о том, что следует в 100%-ном объеме оплачивать больничные родителям детей дошкольного возраста, без учета длительности их рабочего стажа. С таким предложением ранее к Путину обращались представители «Единой России». Также в партии было предложено введение выплат россиянкам, которые встают на учет на ранних сроках беременности.

Кроме всего, российский лидер выступил за ряд важнейших инициатив партии, относящихся к системе здравоохранения. Так, в российских регионах обновят парк машин скорой помощи, а также нарастят объемы поставок передвижных медкомплексов.

Особенное внимание Владимир Путин обратил на идею ЕР по поводу проведения газификации на бесплатной основе. В скором времени будет подготовлен детальный план, который позволит населению даже самых отдаленных населенных пунктов страны пользоваться газом.

Еще одной инициативой партии, которая понравилась российскому лидеру, стала выдача регионам инфраструктурных бюджетных кредитов по максимальной ставке 3% годовых. На протяжении двух лет на данные цели будет предоставлено примерно 500 млрд рублей.

«Наиважнейшими направлениями станут автотрассы, модернизация инфраструктуры ЖКХ и общественного транспорта, возведение объектов туристической отрасли», – сказал президент.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сделал акцент на важности поддержки со стороны Путина идей партии. «Для нас представляет особую важность, что в послании учитываются выдвинутые «Единой Россией» инициативы, которые нами были подготовлены совместно с людьми», - отметил он. Все наиважнейшие направления, которые озвучил Владимир Путин, планируют сделать основой предвыборной программы.

По словам руководителя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, партии принадлежит одно из значимых мест в структуре государственной власти. Как сообщается на сайте ER.ru, до 1 июля депутаты «Единой России» намерены подготовить план реализации перечня мер, которые напрямую затронут миллионы проживающих в России граждан.

Президент дал несколько однозначных сигналов для партии, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Во-первых, из его слов вытекает, что он считает предложения «Единой России» важными и учитывает их, а во-вторых, глава государства дал указание, что следует выбрать в качестве ориентиров в развитии социальной повестки.

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