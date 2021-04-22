Петербуржец продал карты Мурманской области и получил условный срок

Многие специалисты до сих пор недоумевают, что может быть на картах того времени изображено, чего нельзя увидеть в настоящее время со спутников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 апреля Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор геодезисту Владимиру Грабовскому, которого признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение сведений, содержащих государственную тайну). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В мае 2018 года кладоискатель и член поисковых отрядов Антон Коломицын купил диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970 годов масштабом 1:50000 за 9 тысяч рублей. Продавцом был сотрудник петербургского филиала Центра геодезии Владимир Грабовский. Как оказалось, с этих карт до сих пор не снят гриф секретности. На них были изображения полуостровов Средний и Рыбачий Мурманской области. По показаниям супруги Коломицына, он приобрел карты для путешествия по этим местам.

Антон Коломицын покинул Россию и попросил политического убежища и Нидерландах, а Владимиру Грабовскому предъявлено обвинение за распространение сведений, содержащих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года с запретом на работу с государственной тайной любого уровня секретности сроком на 2 года.

Многие специалисты до сих пор недоумевают, что может быть на картах того времени изображено, чего нельзя увидеть в настоящее время со спутников. Любая иностранная компания карту любой секретной местности с помощью данных спутника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ненавистник таксофонов напал с ножом на двух женщин. Агрессивного северянина спугнул проходящий мимо мужчина (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru