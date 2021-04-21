Достоевский на границе: Писатель объединил разные страны

Форум «Россия-Норвегия: на перекрестке эпох и культур» проводится в год 200-летия со дня рождения Федора Достоевского. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске на минувших выходных открылся форум «Россия - Норвегия: на перекрестке эпох и культур». Несмотря на пандемию, общение между нашим регионом и соседями не прекращается, и пусть границы закрыты, культурный мостик перекидывается и через это препятствие.

В 2020 году исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, и чтобы отдать дань уважения писателю, которого до сих пор читают миллионы людей по всему земному шару, было принято решение собрать в единую картину размышления экспертов о влиянии писателя на других мастеров пера.

- Фаина Васильевна Будеко, учитель литературы в старших классах школы № 10, приложила немало усилий, чтобы мы, разгильдяи и хулиганы, полюбили русскую классику. И она преуспела: наш класс разделился на две неравные части - одни почитали Федора Достоевского, другие любили Льва Толстого. Творчество Федора Михайловича очень хорошо ложилось на нашу подростковую душу, его мир образов, переживаний, страданий был нам близок, - отметила на церемонии открытия форума Светлана Солдатова, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области. - Я была в другой группе - почитателей Льва Николаевича, к творчеству Достоевского пришла не сразу, он открылся мне со спектаклем. В конце 90-х годов в театре «Современник» поставили «Братьев Карамазовых». Он был настолько потрясающий, что я очнулась только в конце, на фразе о слезе ребенка. И с того момента я начала много читать Достоевского, погружаться в его мир, но мне все казалось, что билет в ту литературу был мной не оплачен.

Форум в год 200-летия со дня рождения писателя, проводимый по инициативе Центра кинопроизводства и МАГУ, – шанс не только для Светланы Солдатовой, но и для многих других людей сказать спасибо классику. Это «спасибо» будет звучать и на русском, и на норвежском. Гости из королевства не смогли приехать к нам, но у себя они также запланировали ряд мероприятий, а в российских будут участвовать через видеосвязь.

- Несмотря на то, что нас разделяют пандемия и сотни километров, мы смогли собраться реально и виртуально, чтобы продолжить дружеские традиции наших стран, обсудить накопленный опыт в развитии культуры и открывающиеся перспективы, - отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Вход свободный – это был один из самых важных маркеров форума. В его рамках прошли кинопоказы, например, мультфильма оскароносного художника-мультипликатора Александра Петрова «Сон смешного человека», норвежского кинорежиссера Кнута Эрика Йенсена «Крутые и безумные», документального фильма о мужском хоре из маленького рыбацкого поселка Берлевог. Для тех, кто хотел погрузиться в атмосферу книг, в Мурманской областной научной библиотеке прошел цикл публичных лекций, посвященных влиянию русской классической литературы на творчество норвежских художников и писателей, а также литературные чтения о параллелях между российской и норвежской драматургией.

В Никеле прошла лекция писателя-слависта Петера Норманна Воге «Северная душа. Эдвард Мунк и Федор Достоевский», а также встреча Анастасии Леоненко, аспиранта кафедры российской культурологии при Институте языка и культуры Университета Тромсё, по теме исследования норвежско-российского культурного сотрудничества в Баренцевом регионе.

У форума много целей. Одна из них – чтобы люди пошли в библиотеку и открыли для себя Достоевского. Заново или впервые.

СКАЗАНО

Генеральный консул Норвегии в Мурманской области Астрид Нэрум:

- Такие мероприятия, как форум, ценны не только для профессиональной среды, но и для остальных. Я рада, что мы смогли провести его, несмотря на ограничения. Моя первая встреча с русской культурой произошла очень рано: я ходила с бабушкой и дедушкой выбирать книги в библиотеку, и там были русские авторы. Мне было 12 лет. Я прочитала все, что нашла, хоть и не понимала все. Основное впечатление было: Россия интересная, экзотическая страна, и мне хотелось узнать о ней больше. В 19 лет я прочитала Достоевского снова и поняла больше, хотя все равно было сложно. Я сидела со словарем и хотела прочитать его книги на русском. Этого автора лучше всего понимаешь тогда, когда созрел для него.

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