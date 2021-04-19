Желание помогать населению - главная причина участия волонтеров в праймериз "ЕР"

Среди участников предварительного голосования от «Единой России» достаточно много молодых политиков. Фото: Пресс-служба ЕР

Напомним, президент Российской Федерации ранее заметил, что благодаря общественным активистам можно не только обновить политические структуры. Привлечение волонтеров поможет рассмотреть имеющиеся в стране проблемы с разных сторон, а это позволит более эффективно их решать. При этом речь идет не только о региональном, но и о федеральном уровне, пишет «Наш город».

По словам председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, раньше волонтеры «действовали как общественники». В политике их роль можно назвать «политическим представительством». Сейчас очень важно научиться переводить один тип коммуникации в другой.

Следует отметить, что примерно 30% кандидатов предварительного голосования – люди моложе 35. Экологический активист из Омской области Алексей Цвелой считает, что это хороший показатель, так как молодежная политика страны нуждается в обновлении.

По мнению главы «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, также участвующего в праймериз, каждый депутат в идеале выполняет функции общественника. Поэтому привлечение активистов-общественников в политику – важный шаг, от которого выиграют прежде всего избиратели.

В свою очередь лидер Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина заметила, что идет в политику для отстаивания интересов молодежи, особенно живущей в небольших населенных пунктах. Она рассказала, что знает о проблемах молодых людей не из ТВ или интернета. Поэтому и хочет заниматься политикой, чтобы оказывать помощь на глобальном уровне.

Многие участники предварительного голосования убеждены, что до федерального центра необходимо донести позицию регионов. В этом тоже могут помочь новые люди. Кроме этого, волонтеры намерены заниматься поддержкой инфраструктурных проектов, тиражированием их во всех регионах. И, пожалуй, самое главное – помощь незащищенным категориям граждан.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский заявил, что волонтеры должны четко осознавать не только цель своего похода в политику. Крайне важно понимать, «какую роль составляет именно волонтерский опыт и роль волонтера в образе политического кандидата».

Как сообщает официальный сайт «Единой России», предварительное голосование будет проходить с 24 по 30 мая на портале pg.er.ru. Список кандидатов ЕР на выдвижение в Госдуму утвердит партийный съезд.

Среди участников предварительного голосования от «Единой России» достаточно много молодых политиков. Один из них – участник кадрового проекта партии «ПолитСтартап», заведующий отделом Регионального центра физического воспитания центра дополнительного образования «Лапландия» Дмитрий Шаповалов. Свое желание участвовать в предварительном голосовании он объясняет активной гражданской позицией.

“Когда я видел людей, протестующих против чего-либо, то всегда задавался вопросом, почему они только критикуют, не пытаясь что-то предложить или изменить? А потом задал этот же вопрос себе и понял, что моя гражданская позиция не позволяет оставаться в стороне от политических процессов, идущих в стране и регионе. Поэтому и принял решение участвовать в предварительном голосовании, а в случае победы – в выборах в областную думу.

Среди приоритетных направлений самореализации в качестве молодого политика я выбрал для себя развитие массового спорта, молодежную политику и организацию детского отдыха. Это те сферы, которые мне хорошо знакомы в профессиональном плане”, - рассказал он.

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