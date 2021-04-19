Полный график отключений горячей воды летом 2021 года в Мурманске от Мурманской ТЭЦ и «Мурманэнергосбыта»

Летом придется некоторое время побыть без горячей воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Время, когда в Мурманской области начнут отключать горячую воду, не за горами. Первые отключения начнутся 18 мая. Представляем полный график отключений и опрессовок от Мурманской ТЭЦ и «Мурманэнергосбыта» летом 2021 года.

«Мурманэнергосбыт»

Опрессовки:

Котельная «Северная» 15.06.2021 - 18.06.2021, 26.07.2021 - 29.07.2021

ЦТП-171 28.06.2021 - 01.07.2021

ЦТП-175 28.06.2021 - 01.07.2021

ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. 03.08.2021 - 06.08.2021

ЦТП Северной промзоны 23.06.2021 - 24.06.2021, 21.07.2021 - 22.07.2021

Котельная «РОСТА» 21.06.2021 - 24.06.2021, 09.08.2021 - 12.08.2021

Котельная р. Абрам-Мыс 15.06.2021 - 17.06.2021, 03.08.2021 - 05.08.2021

Котельная по улице Фестивальной 28.06.2021 - 01.07.2021, 10.08.2021 - 13.08.2021

Котельная ТЦ «Росляково-1» 08.06.2021 - 10.06.2021, 10.08.2021 - 12.08.2021

Бойлер точно скоро пригодится. Фото: Алексей ФОКИН

ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам АО «Мурманская ТЭЦ»:

ЦТП - кв. 2 Новое плато 22.06.2021 - 28.06.2021, 10.08.2021 - 16.08.2021

ЦТП - кв. 2а Больничный городок 22.06.2021 - 28.06.2021, 10.08.2021 - 16.08.2021

ЦТП по улице Шевченко 28.06.2021 - 01.07.2021, 10.08.2021 - 13.08.2021

ЦТП по улице Бондарной 28.06.2021 - 01.07.2021, 10.08.2021 - 13.08.2021

ЦТП по улице Прибрежной 28.06.2021 - 01.07.2021, 10.08.2021 - 13.08.2021

Плановый ремонт:

Котельная «Северная» 06.07.2021 - 19.07.2021

Котельная «РОСТА» 21.07.2021 - 03.08.2021

Котельная р. Абрам-Мыс 14.07.2021 - 27.07.2021

Котельная по улице Фестивальной 03.08.2021 - 16.08.2021

Котельная ТЦ «Росляково-1» Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» 14.06.2021 - 16.06.2021, гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» 16.06.2021 - 17.06.2021

Испытания на тепловые потери:

Котельная «Северная» 07.06.2021 - 10.06.2021

Котельная ТЦ «Росляково-1» 02.06.2021 - 04.06.2021

Узнать, к какой котельной относится ваш дом, можно по телефону 8-800-250-88-51.

Мурманская ТЭЦ

Восточная котельная:

Испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки – с 22 по 28 июня;

Ремонтные работы – с 13 по 27 июля.

Южная котельная:

Испытания на максимальную температуру – с 18 по 20 мая;

Испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки – с 15 по 21 июня, с 23 по 27 августа;

Ремонтные работы – с 27 июля по 9 августа.

Мурманская ТЭЦ:

Испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки – с 8 по 15 июня, с 17 по 23 августа;

Ремонтные работы – с 29 июня по 12 июля.

Узнать, какая котельная обслуживает ваш дом, можно по телефону 8 (8152) 565-359

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