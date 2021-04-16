В Баренцевом море экспедиция Северного флота и РГО нашла подорванную немцами советскую подлодку

Одной из задач было обнаружение подлодок и судов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Северного флота.

В марте этого года Северный флот и Русское географическое общество (РГО) открыли новый сезон совместной работы - началась комплексная экспедиция в Арктику в рамках патриотической акции «Помни войну». Суда вышли по маршруту первого конвоя ленд-лиза «Дервиш».

Одной из задач было обнаружение подлодок и судов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Напомним: почти сразу ледокол «Илья Муромец» с военнослужащими и учеными на борту обнаружил под водой объект.

- Ледокол находился в центральной части Баренцева моря, вблизи границ ледовой кромки. Исследовательская группа производила съемку рельефа дна, попутно обследуя район с целью поиска погибших в годы войны кораблей и судов союзников, прежде всего, из состава печально известного конвоя PQ-17, - сообщили тогда в пресс-службе Северного флота.

К месту вышли многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич», на котором было необходимое для обследования дна оборудование. И детальная работа подтвердила, что многометровый слой соленой воды Баренцева моря скрывает советскую подлодку типа «К»(крейсерская подводная лодка ХIV серии) или «Катюша»., которая подорвалась на немецких минах - ее фрагменты находятся в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А».

Все собранные данные исследователи систематизируют и передадут в разные банки информации. Фото: пресс-служба Северного флота.

- В ходе обследования дна было установлено, что корпус лодки разрушен на три части, при этом она сильно опутана рыболовными сетями. На основании визуального обследования можно сделать вывод о том, что предполагаемой причиной её гибели был подрыв на немецкой мине с последующей детонацией собственного боезапаса, - сообщили в пресс-службе Северного флота. - Из-за большого количества сетей классификация производилась по отдельным незакрытым ими элементам, в частности, антенне радиосвязи, шпигатам на корпусе, а также характерным внутренним устройствам (баллонам высокого давления, трубопроводам шахты вентиляции и т.д.), а также размерениям корпуса. Судя по поднятому зенитному перископу, лодка находилась на перископной глубине.

Больше подробностей об объекте нет, но его планируют обследовать еще раз, в том числе попробовать установить тактический номер.

Также гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» работало над поиском погибших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок Северного флота М-122 и М-175.

- В заданных районах обнаружено еще одно затонувшее судно, не показанное на картах, однако установить местоположения обеих «Малюток» пока не удалось. По результатам проведённого послепоходового анализа поиска М-175, с учетом дополнительного изучения отечественных и немецких донесений, судам, участвующим в Комплексной экспедиции, в дальнейшем будет назначен новый район исследований. В случае, если и там подводную лодку не удастся обнаружить, ее поиски в зоне юрисдикции Российской Федерации будут завершены, - уточнили на Северном флоте.

На данный момент закончились только первый и второй этапы совместной комплексной экспедиции. Фото: пресс-служба Северного флота.

Все собранные данные исследователи систематизируют и передадут в разные банки информации.

На данный момент закончились только первый и второй этапы совместной комплексной экспедиции. Позади - более четырех тысяч километров съемки рельефа Баренцева моря. Закончится работа Северного флота и РГО в сентябре.

Напомним: участники экспедиции обратились за помощью к рыбакам, чтобы они сообщали о потерянных тралах. Эта информация важна тем, что помогает находить затонувшие суда - за них цепляется оборудование.

- По недавно полученным данным рыбаков Мурманского тралового флота было обнаружено затонувшее судно, которое служило причиной многочисленных обрывов тралов. Сведения о нем нанесены на государственные морские навигационные карты. Это послужит предупреждением для участников рыбного промысла в этом районе, - отмечают в пресс-службе Северного флота.

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