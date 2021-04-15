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Общество15 апреля 2021 13:45

ПОРА принял участие в обсуждении единой системы комплексного экологического мониторинга

Особенности экологического мониторинга в Арктике представил председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин
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По мнению сопредседателя Экологической палаты России, советника директора ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» Росгидромета Вадима Петрова важно оцифровать архивы экомониторинга времен СССР.

По мнению сопредседателя Экологической палаты России, советника директора ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» Росгидромета Вадима Петрова важно оцифровать архивы экомониторинга времен СССР.

Объединение всех ресурсов - таков главный вывод дискуссии, состоявшейся на тему «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», проведенной 15 апреля 2021 года в рамках Красноярского экономического форума (КЭФ-2021). Речь шла как о государственной системе экологического мониторинга, так и о системах производственного контроля корпораций, сетях измерений научного сообщества и общественных структур.

Модератор дискуссии, первый заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, подчеркнул, что эффективная система экомониторинга должна функционировать в режиме реального времени, полученные данные должны оперативно обрабатываться и открыто предоставляться гражданам РФ.

- Публичные данные должны быть понятны обычному человеку так же, как привычный прогноз погоды, - подчеркнул эксперт.

Реализовать такую систему, считает Александр Закондырин, возможно при интеграции данных систем наблюдения Роскосмоса, Росгидромета, региональных систем мониторинга, корпоративных систем производственного контроля, данных научных, экспертных и общественных структур.

Развитие сети станций Росгидромета играет исключительное значение для Арктики, считает председатель правления ПОРА Николай Доронин. Россия пока не достигла уровня 80-х годов прошлого века по охвату Арктической зоны метеостанциями. Перспективное направление представляет собой возможности спутников "Арктика-М", при помощи дистанционного зондирования можно расширить объем изучаемых данных.

- Арктика — это кухня погоды, макрорегион играет исключительную роль в регуляции климата Северного полушария. Именно в нашем полушарии находится 66% суши и проживает 90% населения Земли. Поэтому экологический мониторинг Арктики очень важен не только для России, но и для планеты. Как показала авария в Норильске, нам важно включать в экомониторинг контроль за растеплением многолетнемерзлых грунтов, а авария на газопроводе через реку Обь актуализировала вопрос включения биомониторинга в систему наблюдений, - заключил Николай Доронин.

Вице-президент по экологии и промбезопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев в качестве примера «корпоративной» системы мониторинга привел автоматизированную систему мониторинга качества воздуха на территории жилой зоны города Норильска. Система мониторинга, отметил Станислав Селезнев, позволит получать непрерывную информацию о качестве атмосферного воздуха города и станет базой для дальнейшей разработки социально ориентированных экологических проектов предприятия. Система будет интегрироваться в интернет-портал «Норильск онлайн» и на постоянной основе определять индекс качества воздуха, измерять значение концентрации оксидов углерода, серы и азота, а также уровень радиоактивности.

- Наша компания, - отметил вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Андрей Грачев, - намерена интенсифицировать контакты с научным и экспертным сообществом.

Одним из примеров такой синергии является сотрудничество с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Мурманский транспортный филиал «Норникеля» по просьбе ученых установил на судах компании датчики измерения температуры и солености воды для проведения непрерывного мониторинга изменения толщины, скорости, сроков ледотаяния и ледообразования в Карском море. Ученые ИО РАН отмечают, что аналогов у проводимого исследования нет. Одной из задач, которые предстоит решить в ходе создания единой системы экологического мониторинга, является недостаточная техническая вооруженность.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова отметила, что в ближайшие годы необходимо будет производить минимум 2,5 тыс. комплектов измерительных систем в год.

- Основой комплексной системы мониторинга, безусловно, является государственная наблюдательная сеть Росгидромета, испытывающая сегодня ряд трудностей в связи с необходимым переходом на автоматические системы контроля состояния окружающей среды. Трудности возникают и у всех остальных поставщиков первичных данных мониторинга, прежде всего, связанные с нехваткой отечественного оборудования и комплектующих, - сообщила Зоя Шаргатова.

По мнению сопредседателя Экологической палаты России, советника директора ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н. Н. Зубова» Росгидромета Вадима Петрова, важно оцифровать архивы экомониторинга времен СССР.

- В бывшем Советском Союзе научно-исследовательские институты, гидрометеорологические службы, учреждения здравоохранения и другие органы собирали огромные массивы данных об условиях и тенденциях, касающихся окружающей среды. Однако часто эти учреждения не делились своими данными, - отметил эксперт.

Раскрытие информации необходимо не только на государственном, но и на корпоративном уровне, уверен председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин:

- В рейтинге «Зеленого финансирования», который мы составляем как рейтинг открытости и публичности предприятий, не все хорошо. Более 80% компаний, в пользовании у которых находятся объекты 1 категории НВОС, не представляют публичную отчетность.

Полное видео трансляции.

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