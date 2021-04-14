"Утром проснулись с мыслью, что будем Марса хоронить": Жеребца из табуна в Кузомени спасли от сильнейшего отравления

Антибиотиков для животных в Кузомени нет, поэтому семья не на шутку перепугалась. Фото: vk.com/mustangipomory

Табун диких лошадей в Кузомени благодаря неравнодушным северянам и жителям других регионов перезимовал без потерь. Раньше от холода и голода почти каждый год умирала хотя бы одна лошадь.

Семья Чуниных взяла на себя заботу о табуне, их усилиями для животных заготовили сено, овощи, также супруги Яков и Наталья следят, чтобы у лошадей были витамины. На днях они в очередной раз поехали в город за покупками.

- Перед отъездом все было хорошо, питомцы были веселые, полны сил и ничего не предвещало беды. Вот только конь Марс, жеребец кобылы, чуть прихрамывал на одну ногу из-за трещины на копыте. Вернувшись 7апреля после обеда, мы увидели душераздирающую картину: конь, который был полон сил, всегда боролся за свою любимую Снежку, лежит и умирает, тыкается головой в стену дома, ничего не ест и даже не встает, а если пытается встать, то проходит буквально шагов пять и падает, - рассказывает Наталья Чунина.

Антибиотиков для животных в Кузомени нет, поэтому семья не на шутку перепугалась. К счастью, на помощь пришла их знакомая ветеринар. Выслушав симптомы, она сказала, что у коня сильное отравление. Вылечить его оказалось возможно препаратами, которые были у Чуниных. Да только как дать их Марсу?

- Яков взял волю в кулак, соорудил приспособление для шприца, делал уколы, получалось не очень - иглы ломались, конь махал ногами. Ближе к ночи получилось взять коня за гриву, и когда тот хотел его укусить, Яков полный шприц лекарства влил ему в рот. Ложилась я спать с мыслью, что завтра будем коня хоронить и как будет дальше жить кобылка, ведь она беременна, и как потом другие жеребцы начнут ее делить, - продолжает Наталья.

Но утром их ждала хорошая новость: Марс был на ногах и требовал еды. Фото: vk.com/mustangipomory

Но утром их ждала хорошая новость: Марс был на ногах и требовал еды. А раз есть аппетит, то это верный признак выздоровления. Теперь Наталье и ее мужу надо придумать, как вылечить копыто жеребца, ведь если его запустить, то может начаться воспаление.

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