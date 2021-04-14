Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 апреля 2021 года: в оперштабе разъяснили правила прибытия в Мурманскую область из других стран

Тем, кто прибыл на самолете, нужно сдать тест на COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 апреля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 49886 заболевших COVID-19, 47362 человека выздоровели и 1127 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболел 24672 человека, 29 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2413 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 48 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+5, всего 4599), Мончегорске (+1, всего 3347), Оленегорске (+4, всего 2530), Кольском районе (+1, всего 1921), Печенгском районе (+2, всего 2692), Апатитах (+4, всего 1483), ЗАТО Видяево (+1, всего 117), Кировске (+1, всего 691).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 24672 случая

Североморск - 4599 случаев

Кандалакшский район – 3441 случай

Мончегорск – 3347 случаев

Печенгский район - 2692 случая

Белокаменка - 2413 случаев

Оленегорск – 2530 случаев

Кольский район - 1921 случай

Апатиты – 1483 случая

Ковдорский район - 833 случая

Ловозерский район - 757 случаев

Кировск – 691 случай

Терский район – 354 случая

ЗАТО Видяево - 117 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 24672

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 354

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3441

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1483 и 691 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1921 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Возвращаясь домой из-за границы

Оперативный штаб разъяснил правила прибытия в Мурманскую область из других стран. - Тем, кто прибывает в регион на самолете нужно сдать тест и соблюдать самоизоляцию до получения результатов.

- Прибывающим на поезде или машине самоизолироваться и сдавать тест не нужно.

- Водителям международных автобусов необходимо сообщить о возвращении в регион по телефону 122 Штраф за нарушение - 15 тысяч рублей.

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