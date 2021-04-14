В Архангельске юных влюбленных унесло на льдине во время свидания

К месту, где на льдине плыли подростки, поспешили спасатели на судне на воздушной подушке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17-летний житель микрорайона Цигломень Архангельска со своей 16-летней девушкой хотели встретить закат. Все-таки весна, погода пусть и не самая хорошая, но для северного города сойдет – воздух прогрелся до +6. Зачем дома сидеть? Взявшись за руки, подростки пошли к Никольскому рукаву реки Северная Двина. На часах было около восьми вечера.

Подростки вышли на лед у берега, посчитав это место романтичным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вокруг – просыпающаяся от весны и засыпающая к ночи природа, влюбленные ворковали, а потом им стало… страшно. Ребята не заметили, что под ногами у них не земля, а льдина. Северная Двина сейчас начинает вскрываться после зимы, начался ледоход. И парочка поплыла вместе с отколовшейся от берега льдиной. Пока девушка волновалась, юноша, как истинный мужчина, взял себя в руки и позвонил спасателям по «112».

- Нам нужна помощь, нас уносит на льдине! – объяснил дежурному подросток. – Мы стояли у берега и не заметили, что лед откололся. Мы уже далеко от берега, метров 10, ну, или 15. Течение быстрое. Что? Льдина устойчивая, но боимся, что расколется.

Помощь к улице Кирпичный завод, рядом с которой все происходило, поспешила сразу. Как сообщили в МЧС Архангельской области, одна спасательная группа поехала по дороге в Цигломень, а вторая группа - по льду реки на судне на воздушной подушке. Но первым на помощь к влюбленным подоспел Владимир Онучин.

- В Цигломени на воде есть деборкадер, принадлежащий моему папе, его охраняют собаки. Вечером папа услышал лай и увидел двух молодых людей посреди реки на льдине. Он подплыл к ним на лодке, еще переживал, что часть льдины может отколоться, но успешно посадил их в лодку и отвез на берег. По его словам, девушка была немного напугана. Он им посоветовал еще раз позвонить в МЧС и отменить вызов. Предложил отвезти в больницу или вызвать «скорую», но они отказались. В общем, отделались легким испугом, - рассказала «КП» дочь Владимира Борисовича Екатерина Морозова.

Поступком отца она очень гордится. «Я всегда знала, что мой папа – герой!» - говорит девушка.

А в МЧС региона напоминают: весна – время такое, что выходить к воде без лишней надобности не надо, тем более ради прогулок.

- Школьники! Не выходите на лед во время весеннего паводка, не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, не перегибайтесь через перила и другие ограждения. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды, - наставляют спасатели.

Кстати, по местным законам выход на лед в опасный период, когда действует официальный запрет, грозит штрафом до тысячи рублей.

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