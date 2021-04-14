Гостеприимное Заполярье: Двое мурманчан представят регион в финале всероссийского конкурса

Мурманская область и Общенациональный союз индустрии гостеприимства заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: Правительство Мурманской области

Минувшие выходные в Мурманске прошли под эгидой всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Он объединяет тех, для кого туризм не пустой звук. Неслучайно полуфинал конкурса прошел в столице Заполярья – в последнее время для путешественников в регионе делают очень много.

Двое в финале

«Мастера гостеприимства» - продукт президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его мероприятия охватывают разные города, и таким образом рисуется своеобразная карта.

На полуфинал в Мурманск приехали 118 конкурсантов из 38 субъектов. Встреча была интересной, полезной и волнительной, ведь ты не просто представляешь свой проект, но и понимаешь, что в случае победы разные инстанции помогут его реализовать. Однако путь от бумаги к воплощению непрост. Хотя для многих участников конкурса критика – это лучшая возможность доработать проекты и снова заявить о себе.

Впрочем, особенность этой гонки деятелей туриндустрии не только в том, чтобы защитить свой проект, но и в том, что эксперты проводили мастер-классы и учили работать с кейсами.

Путевки в финал получили 30 человек из 17 регионов. Радостно, что в их числе двое мурманчан - Максим Галецкий и Анна Попова.

Анна представила на конкурс проект цифровой лаборатории туризма в Мурманском арктическом государственном университете. - Для меня участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей» - это возможность не только заявить о себе, но и объективно оценить уровень профессионализма, найти новые точки роста и обрести стимул двигаться вперед, к своим целям, получив ценные советы экспертов индустрии, – рассказала Анна Попова. Максим Галецкий создал проект развития гастротуризма в регионе: предложил популяризировать локальные продукты путем проведения мастер- классов «Арктическая кухня». - Настоящий «мастер гостеприимства» должен быть харизматичным, профессионалом в своей сфере, понимать проблемы региона в сфере туризма и за счет чего эти проблемы можно решить. А тем, кто еще только думает, подавать ли свои локальные проекты на конкурсы платформы «Россия – страна возможностей», хочу сказать: обязательно участвуйте! – отметил второй полуфиналист.

Финалисты конкурса из Мурманска Анна Попова и Максим Галецкий. Фото: Правительство Мурманской области

Документ о дружбе

Также во время проведения мероприятий в столице Заполярья Мурманская область и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и президент ОСИГ Грант Бабасян. Заключенное соглашение предусматривает тесное сотрудничество сторон, направленное на укрепление единства профессионального туристского межотраслевого сообщества, содействие в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», увеличение турпотока на Кольский Север, повышение уровня сервиса и качества оказываемых услуг, а также создание условий для подготовки квалифицированных кадров в туристической отрасли. Как отметил глава региона Андрей Чибис, подписанный документ позволит реализовать новые совместные турпроекты, в том числе на международной арене, и повысить туристическую привлекательность Мурманской области. - Туристы все активнее едут на Крайний Север. Только за зимний период, по предварительным подсчетам, более ста тысяч человек посетили Мурманскую область - это больше, чем до пандемии. При этом важно, чтобы одновременно с увеличением количества гостей повышалось и качество сервиса, чтобы, уезжая из нашего региона, туристы захотели сюда вернуться и привезти к нам своих друзей и близких, – прокомментировал губернатор Андрей Чибис. Президент ОСИГ Грант Бабасян поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за теплый прием и подтвердил готовность развивать сотрудничество с регионом в сфере арктического туризма и индустрии гостеприимства. Он также отметил, что регион и ОСИГ уже ведут активную работу в сфере автомобильного туризма.

ЦИТАТА

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков:

«Мы благодарны руководству Мурманской области за организацию конкурсных мероприятий и радушный прием участников проекта «Мастера гостеприимства». По внимательному отношению к сфере гостеприимства видно, что первые лица региона нацелены на развитие территории и создание позитивного туристического имиджа. Арктическому туризму на этом полуфинале уделялось особое внимание, при этом практически все конкурсные номинации были представлены в тематике авторских проектов. Главным результатом полуфинала, кроме списка участников, приглашенных в финал, стали анализ туристической привлекательности Мурманской области и проектные идеи, которые позволят региону сделать в сфере гостеприимства шаг вперед».

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