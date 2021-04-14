В ЕР предложили мероприятия по благоустройству дворов

Всего за 2019 и 2020 годы в Мурманской области благоустроены дворовые территории 400 многоквартирных домов. Фото: Пресс-служба ЕР

Как сообщает nashgorod.ru, в первый раз площадкой для голосования станет федеральная платформа za.gorodsreda.ru. Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», предложил Марату Хуснуллину, заместителю председателя правительства, увеличить возможности программы.

Как сказал Турчак в ходе встречи с Хуснуллиным 13 апреля, собственный двор, где выполнено озеленение, есть детские и спортивные площадки, для людей ближе и важнее по сравнению с отремонтированным сквером или набережной. Он отметил, что все мероприятия по благоустройству дворов нужно вынести в самостоятельный раздел программы и отдельно финансировать.

Кроме того, секретарь генсовета ЕР предложил повысить минимальный порог финансирования по программе для регионов с небольшой численностью населения. Это даст возможность облагородить больше объектов в отдаленных регионах России. Кроме того, Турчак предложил увеличить количество городов, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Это даст им возможность претендовать на допфинансирование.

Заместитель председателя правительства согласился с инициативой Турчака. Он отметил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в тесном взаимодействии с партией ЕР детально изучит и проработает данный вопрос.

Инициативу создания федерального проекта “Формирование комфортной городской среды” выдвинула “Единая Россия”, а основу составляет проект партии “Городская среда”. За 4 года в РФ было благоустроено более 83 тыс. общественных пространств и дворов, особенно важных для местного населения: именно на мнение жителей опирались в процессе выбора объектов для облагораживания.

Новый облик приобрели 64 общественных пространства в 24 муниципалитетах. Фото: Пресс-служба ЕР

По словам Хуснуллина, долгосрочная цель заключается в том, чтобы количество россиян старше 14 лет, которые приняли участие в решении вопросов развития городского пространства, достигало 30%. Заместитель председателя правительства считает: граждан нужно информировать о том, что они способны влиять на облик своих населенных пунктов, а также повышать у граждан чувство ответственности за свои дворы и общественные пространства.

По данным сайта ER.ru, в процессе подготовки федерального бюджета на этот год ЕР внесла поправки, на основании которых финансирование программы повысили на 2 млрд рублей. Эти средства позволят облагородить 900 дворов и общественных мест в 2021 году.

“В 2021 году в Мурманской области в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется изменить облик территорий возле 249 домов в 27 населенных пунктах. Рост объемов по благоустройству инициировал губернатор, секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис. На эти цели было выделено дополнительно 444 млн рублей. Активное участие в формировании современной городской среды может принять любой житель Кольского Заполярья. На федеральной платформе Минстроя России северяне смогут проголосовать за общественные территории в 12 муниципальных образованиях, которые будут благоустроены в 2022 году. Рейтинговое голосование пройдет на сайте 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Важно не только обустроить объекты, но и обеспечить их содержание”, - прокомментировал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморска Татьяна Сахарова.

Всего за 2019 и 2020 годы в Мурманской области благоустроены дворовые территории 400 многоквартирных домов. Это позволило улучшить качество жизни 50 тысяч северян. Новый облик приобрели 64 общественных пространства в 24 муниципалитетах.

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