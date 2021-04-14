«Мечтаю петь русские песни»

вокалист Арсен Мукенди

В Петрозаводске молодой исполнитель представил репертуар программы «Портреты Стива Уандера» вместе с группой «My Baby's Blues Band». В концерте прозвучали избранные композиции великого Стива Уандера, композиции на русском языке, а также некоторые эстрадные песни в ритмах блюза, фанка и соула.

Арсен Мукенди родился во франкоязычном городе мира Киншас. Отец музыканта был дирижером, мать – певицей. Мукенди окончил экономический факультет Ивановской сельскохозяйственной академии. Одним из решающих моментом в начале его артистической карьеры стал переезд в Москву и успешное участие в популярных столичных конкурсах среди вокалистов.

На сцене Карельской филармонии Арсен Мукенди представил блестящий вокал, прекрасные способности интерактива с публикой и импровизации, заполнил сцену зажигательными ритмами жанров популярной музыки афро- американского происхождения, возникших в южных штатах США на основе ритм- энд-блюза.

Музыкант исполнил композиции исходя из собственной индивидуальности и опыта, а также самобытного понимания репертуара мастера Стива Уандера. Эмоционально-прочувствованная манера исполнения, душевность, тонкость соул-музыки, элементы джазовой вокальной импровизации всеобъемлюще заполнили зал и сцену карельской филармонии. Рассказывая об участии в проекте «Голос», Арсен Мукенди говорит о том, что выйти в финал ему помогла абсолютная уверенность в своих силах.

Арсен с гордостью отмечает то, что он – один из первых музыкантов-иностранцев, который смог завевать доверие у взыскательного и серьезного жюри прославленного конкурса.

– Выход в финал конкурса я уже оцениваю как личную победу, – рассказал Арсен Мукенди. – В рамках конкурса было очень много безумно талантливых вокалистов, сильных ребят, с которыми я познакомился и успел подружиться. Но я хочу сказать, что шоу «Голос» – это все же конкурс. Сильный, одаренный музыкант остается сильным и вне рамок этого события. На мой взгляд, конкурс не делает музыканта, но это возможность открыть его имя, дать старт, на какое- то время сделать его знаменитым, но главная задача исполнителя – продержаться в статусе победителя, иметь силу и характер идти дальше и развивать свой профессионализм и совершенствовать мастерство. Музыкант делает себя сам.

Говоря о планах на ближайшее будущее, Арсен Мукенди поделился информацией о написании нового альбома, где будут представлены песни на разных языках: русском, английском и французском.

– В настоящий момент я нахожусь в поиске продюсера-композитора, который даст мне возможность исполнить мою давнюю мечту – петь русские песни на русском языке. В настоящий момент мы ищем друг друга (смеется). Меня вдохновляет чувственность, богатство, выразительность русского языка. Я очень хотел бы изучать русскую культуру, для того чтобы понимать русские песни на более глубоком эмоциональном уровне,– говорит Арсен Мукенди.

Публика Карелии встретила вокалиста позитивно, его выступление предвосхитило радостное настроение долгожданных весенних дней!