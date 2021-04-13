Мэр города в Архангельской области исполнил танец "Я - ракета" ко Дню космонавтики

Сотрудники администрации Коряжмы исполнили танец "Я - ракета". Фото: скриншот видео

60-летие полета первого человека в космос в каждом городе отмечают, как могут. Где конкурсы проходят, где лекции и открытые уроки. Про флешмобы и челленджи тоже не забыли.

В городе Коряжма в Архангельской области еще 9 апреля местный молодежно-культурный центр "Родина" запустил челлендж "Я - ракета".

- Собирай команду, записывай видео и выкладывай на своей странице с хештегами #ЯРакета#КорПоехали#АВамСлабо! - призвали массовики-затейники.

А чтобы северяне были активнее, бросили вызов: указали, кого призывают станцевать незамысловатый танец. В числе отмеченных оказались областное министерство по делам молодежи и спорта, ряд домов культуры и молодежи, школы, волонтеры и администрация города. В последней медлить с ответом не стали. Госслужащие бодро вышли из своих кабинетов и решили, что танец ко Дню космонавтики - дело хорошее. Во главе участников челленджа оказался мэр Коряжмы Андрей Ткач.

Глава Коряжмы Андрей Ткач. Фото: администрация Коряжмы

- Поздравляю всех с Днем космонавтики! Поехали! - сказал мэр перед тем, как начал танцевать.

"Я - ракета! Я, я - ракета! Полетела в космос, полетела в космос. Раз - стыковка, два - стыковка. А вокруг планеты, Солнце и Луна" - под эти слова всем находившимся на сцене центра надо было делать простые движения в духе два прихлопа - два притопа. Все - а участников от администрации набралось больше 20 человек - справились на отлично. К слову, все были в масках, коронавирус-то никто не отменял.

- Все быстро выучили движения, времени ушло не так много, - рассказали в молодежно-культурном центре "Родина".

Видео, кстати, набрало больше 15 тысяч просмотров. Для Коряжмы, где живет чуть больше 35 тысяч человек, это много.

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