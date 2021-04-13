Елена Вяльбе: У «Тирваса» все получится

В рамках своего визита в Кировско-Апатитский район Елена Вяльбе осмотрела инфраструктуру лыжного стадиона и провела здесь совещание, посвященное проектам его дальнейшего развития. Фото - Александр Тимощук.

С 16 по 18 апреля на лыжном стадионе «Тирвас» в Кировске состоится ставшая уже традиционной гонка «Хибинская весна», которая вновь соберет сильнейших спортсменов России и настоящих «звезд» российской лыжни. На открытие соревнований приедут четрыхкратный олимпийский чемпион и 8-кратный чемпион СССР по лыжным гонкам Николай Зимятов, трехкратный призер Олимпийских игр и трижды чемпион СССР по лыжным гонкам Александр Завьялов, олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров и 18-кратный чемпион России Сергей Крянин. Они не только поприветствуют участников лыжного праздника в Хибинах, но и дадут мастер-классы для юных участников «Хибинской весны», которая в этом году посвящена 20-летию компании «ФосАгро».

За неделю до этого лыжный стадион «Тирвас» посетила легендарная лыжница, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. В рамках своего визита в Кировско-Апатитский район она осмотрела инфраструктуру лыжного стадиона и провела здесь совещание, посвященное проектам его дальнейшего развития.

Новый проект развития

Лыжный стадион «Тирвас» был построен в 2015 году рядом с одноименным санаторно-оздоровительным комплексом в Кировске в рамках реализации социальной программы компании «ФосАгро». С тех пор в развитие «Тирваса» компания вложила более 100 миллионов рублей. За пять лет здесь появилась современная система хронометража, новое табло, было увеличено число стационарных раздевалок и вакс-кабин для подготовки инвентаря, приобретена мобильная система оснежения. Однако, сегодня в городе готовятся к реализации новых планов развития «Тирваса».

- Сегодня мы готовимся к реализации нового проекта, который существенно расширит возможности лыжного стадиона. В его рамках планируется асфальтирование лыжероллерной трассы, а также создание на всем протяжении трасс системы их стационарного оснежения. Стоимость этих работ оценивается в сумму более 300 миллионов рублей, а срок реализации проекта составит несколько лет, - рассказал в ходе совещания заместитель директор Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин. – На сегодня мы имеем практически готовый проект. Однако, прежде чем приступить к его реализации мы хотим понять степень его востребованности спортивным сообществом и, в том числе Федерацией лыжных гонок России.

Лыжный стадион «Тирвас» был построен в 2015 году рядом с одноименным санаторно-оздоровительным комплексом в Кировске в рамках реализации социальной программы компании «ФосАгро». Фото - Александр Тимощук.

По словам Сергея Свинина, в ближайшее время муниципалитет намерен представить проект модернизации лыжного стадиона «Тирвас» в Министерство спорта России.

- В конце прошлого года мы представили план развития стадиона «Тирвас» министру спорта России Олегу Матыцину во время его визита в Кировск. Он и губернатор Мурманской области Андрей Чибис его поддержали. Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы окончательно его доработать и передать на государственную экспертизу для того, чтобы в перспективе он стал предметом обсуждения и поддержки на федеральном уровне, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Нужно объединить усилия

Елена Вяльбе хорошо знакома с «Тирвасом». Она уже не раз бывала в Хибинах и даже успела лично опробовать местную лыжню. Прошлой весной именно здесь снимался фильм по мотивам ее спортивной биографии – «Белый снег». Поэтому президент Федерации лыжного спорта России отнеслась к проекту модернизации «Тирваса» с интересом.

- Необходимо объединить усилия для того, чтобы проект был максимально продуман и просчитан. Если мы хотим видеть на «Тирвасе» этапы Чемпионата России и соревнования более высокого уровня, нужно серьезно усовершенствовать его инфраструктуру. Во-первых, стадиону нужен хороший спринтерский круг. Во-вторых, встает задача увеличить протяженность трасс так, чтобы здесь можно было комфортно проводить гонки на 50 км. И эти задачи вполне решаемы, - считает Елена Вяльбе.

По мнению президента Федерации лыжного спорта России, у «Тирваса» перспективы, безусловно, есть. А главное – у города есть надежный и ответственный социальный партнер – компания «ФосАгро».

- Федерация лыжных гонок и регионы, где работают такие компании, должны быть глубоко признательны им за тот вклад, который они делают в развитие спорта. Такие компании, как «ФосАгро», реально вкладывают огромные деньги в социальную жизнь территорий, - подвела итог совещания президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. - Когда есть такие компании, которые не просто ведут бизнес в регионе, а по большому счету живут здесь, создавая комфортные условия всем жителям городов своего присутствия, всегда все получается. И здесь это очевидно.

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