«Ребенок был в автолюльке, но не пристегнут»: ГИБДД в Апатитах пообщалась с мамой-блогером, забывшей о ПДД

Видео из сториз сохранил один из многочисленных подписчиков. Фото: Скриншот видео.

На выходных в социальных сетях появилось видео, которое сняла блогер из Апатитов. На нем девушка ведет машину и одновременно снимает себя и своего ребенка для сториз в Instagram. Само по себе это уже нарушение правил движения, но, помимо этого, на видео отчетливо видно, что ни сама водитель, ни годовалый ребенок в автолюльке на переднем сиденье не пристегнуты ремнями безопасности.

Видео из сториз сохранил один из многочисленных подписчиков (а у девушки их без малого 12 тысяч на небольшой городок Апатиты, в котором живет 54 тысячи человек) и выложил в соцсети с комментарием: «Если бы увидел, что моя жена водит так машину, сам бы сжег ее права». Мнения разделились: кто-то был категорически против такого пиара и привлечения внимания, кто-то, в особенности женщины, считает, что мама маленького ребенка ничего не нарушила.

Свою страницу в Instagram блогер после такой минуты славы закрыла, а в «ВКонтакте» сообщила, что переживает стресс из-за негатива со стороны людей, но надеется, что со всем справится.

- Мир не без добрых людей, я еще в это верю. И вы верьте, но не забывайте пристегиваться и пристегивать, - пишет героиня нашумевшего видео.

Последняя фраза, по мнению редакции «КП»-Мурманск», в этой ситуации - самая главная. Об этом стоит помнить всем, кто садится за руль. Мы поинтересовались у сотрудников ГИБДД, есть ли нарушения в этой истории.

- Мы ознакомились с видео, - пояснила редакции «КП»-Мурманск» инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская. – Здесь имеются очевидные правонарушения. Для привлечения к административной ответственности по данному факту необходимо заявление очевидца с указанием даты, времени и места нарушения. Госавтоинспекция Мурманской области обращается к гражданам, владеющим достоверной информацией, с просьбой о содействии и обращении в подразделение ГИБДД с заявлением.

На данный момент сотрудники инспекции связались с девушкой и провели с ней профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения. ГИБДД со своей стороны на постоянной основе проводит рейды и профилактические мероприятия с водителями по правилам перевозки детей и применению ремней безопасности.

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