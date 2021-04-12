Энергоэффективность в приоритете: благоустройство важных объектов в Кировске и Апатитах

Комбинат школьного питания в Кировске был открыт в 2016 году при поддержке «ФосАгро». Фото: Валентин Жиганов.

10 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис побывал в рамках рабочей поездки в Кировске и Апатитах. Глава региона не только посетил открытие Чемпионата России по лыжным гонкам и премьерный показ фильма «Белый снег», которые состоялись при поддержке компании «ФосАгро», но и посетил ряд важных социальных и спортивных объектов.

Выбор за северянами

Сначала Андрею Владимировичу показали и рассказали, как идет благоустройство улицы Дзержинского в Апатитах в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это единственная пешеходная улица в городе, и она довольно большая – протяженность составляет полтора километра.

Улицу Дзержинского благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В этом году на этой территории появится новая площадка для воркаута. Она будет обустроена специальным комплексом из перекладин для подтягиваний, секциями рукохода, канатом, скалодромом, шведской стенкой и турниками. Также создадут площадку для велосипедистов, скейтбордистов, любителей роликов. Для детей младшего и старшего возраста создадут специальные игровые зоны. А еще - площадку для проведения фестивалей и других мероприятий.

Андрей Чибис отметил, что скоро северяне смогут проголосовать за те объекты, которые воплотят в жизнь уже в 2022 году. Предложения жителей возьмут в работу профессиональные архитекторы. - Перед благоустройством любой территории важно изучить мнение жителей и понять, что функционально необходимо северянам от этих объектов. Независимо от того, маленький это сквер или большой парк. Далее можно уже предлагать архитектурные и дизайн-решения, чтобы было комфортно, современно и интересно, – сказал глава региона.

Проголосовать за общественные территории в 12 муниципалитетах, которые будут благоустроены в следующем году, можно на федеральной платформе Минстроя России - 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, обновят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Среди объектов города горняков, участвующих в этом голосовании, – сквер по улице Кондрикова. Его для благоустройства выбрали с помощью общественного опроса, проведенного среди горожан – именно этот зеленый уголок просили преобразить местные жители. На территории необходимо обустроить пешеходные тротуары, дорожки, площадки и зоны отдыха. Также северяне предложили установить побольше освещения и высадить деревья с кустарниками.

Новый подъемник готов на 100%. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Современно и вкусно

После губернатор отправился в комбинат школьного питания в Кировске. Это совместный проект Кировского филиала АО «Апатит» и компании «ФосАгро» при участии администрации Кировска и входящей в группу «ФосАгро» организации «Корпоративное питание». Затраты на него со стороны компании «ФосАгро» составили порядка 60 миллионов рублей. Все силы направлены на то, чтобы обеспечить питанием все школы города, улучшить рацион пищи, а также обеспечить высокое качество и безопасность питания учеников.

В здании на улице Олимпийской работают цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов, а также там делают ароматную выпечку с применением самого современного оборудования, которое отвечает всем требованиям санитарных норм. Здесь появились холодильные камеры и шкафы шоковой заморозки - тоже абсолютно новые и современные. В цехе полуфабрикатов установлены мясорубки, котлетоформовочный аппарат, шпигорезка. Также там есть специальные склады, которые решили проблему хранения продуктов – школьные пищеблоки на это не были рассчитаны.

На комбинате делают ароматную выпечку с применением современного оборудования. Фото: Валентин Жиганов.

- Полуфабрикаты, изготовленные в цеху, доставляются на двух автомобилях Mercedes, которые приобрела для этого дела компания «ФосАгро», в пищеблоки школ Кировска, где уже повара доводят их до готовности. В меню, которое разработано для школьных столовых, включены блюда из продукции местных производителей. Недавно в рационе школьников появились блюда из оленины. Учреждение обеспечивает ржано-пшеничным хлебом собственного производства не только школы, но и детские сады города Кировска, - сообщили в пресс-службе Кировского филиала АО «Апатит».

Вкус еды не оставляет никаких сомнений. Губернатор, как и журналисты, отведав котлет из рыбы и оленины, а также ароматных сладких булочек, единогласно позавидовали школьникам.

Стоит отметить, что заложенные мощности в состоянии обеспечить питанием оба города - не только Кировск, но и Апатиты. На предприятии организован «Стол заказов».

В 2019 году кировский комбинат школьного питания участвовал в мультифестивале «Полярный день». Тогда на 500-литровом котле на костре была сварена уха из 30 видов рыб, обитающих на Кольском полуострове, и 1500 гостей фестиваля «Рок в горах» смогли отведать этой наваристой ухи. Рекорд попал в «Книгу рекордов России».

Губернатор Андрей Чибис в сопровождении главы администрации Кировска Юрия Кузина и заместителя директора Кировского филиала АО "Апатит" Сергеем Свининым оценили благоустройство города горняков. Фото: Валентин Жиганов.

Развитие зимнего спорта

Следующей на очереди к осмотру стала кировская школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Обновление важного объекта почти завершилось – все должны будут доделать к концу этой весны.

Реконструкция административно-спортивного корпуса школы ведется по нацпроекту «Демография» и региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Мурманской области». Из областного бюджета на эти цели выделено более 223 миллионов рублей.

В здании организуют все условия для занятий спортом. Там будет тренажерный и универсальный спортивный зал, массажный кабинет, зал для занятий по гимнастике и акробатике, кабинет врача и медсестер, буфет и другие помещения.

Помимо реконструкции корпуса, школа приобрела два необходимых новшества – собственный горнолыжный подъемник, который губернатор опробовал сам, и систему искусственного оснежения на площади 46,294 квадратных метра. На подъемнике, протяженностью 765 метров, завершены все пусконаладочные работы, техническая готовность составляет 100%. Губернатор лично его опробовал и остался доволен. Для лыжников он будет доступен уже к концу апреля.

Новые технологии в Кировске наглядно показали, как можно экономить тепловую энергию. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Экономия на лицо

Помимо спортивной жизни, в Кировске успешно занимаются энергосбережением социальных объектов.. Андрей Чибис познакомился с работой теплопунктов в детском саду № 12 и многоквартирном доме на улице Ленина, 15. Как пояснил глава администрации Кировска Юрий Кузин, автоматизированные теплопункты позволяют снизить использование тепловой энергии на подогрев воды примерно на 30%, а также существенно улучшить качество горячей воды.

- Например, с момента модернизации тепловых пунктов потребление тепловой энергии в школах в среднем снизилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За четыре месяца экономия составила

954,1 Гкал на общую сумму около 3 миллионов рублей, - сообщили в администрации Кировска.

К слову, часть сэкономленных средств пойдет на покупку оборудования для учебы и развития детей. В Кировске к проекту по энергоэффективности присоединился и жилой фонд. Жители 7-ми многоквартирных домов приняли решение участвовать в пилотном проекте. Уже выполнены все необходимые проектные работы. Закуплено оборудование и ведется его монтаж. В финансировании программы участвует компания «ФосАгро»

- Это перспективные энергосберегающие технологии. Но для того, чтобы реализовать программу на весь город, нужна поддержка областного и федерального центра, – отметил заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин. Губернатор Андрей Чибис был рад увидеть, что Апатиты и Кировск не стоят на месте, а планомерно развиваются, и это возможно благодаря таким компаниям, как «ФосАгро».

Он подчеркнул, что деньги, появившиеся от роста экономики, направят на ключевые цели социального развития – образование, здравоохранение и, конечно же, спортивную инфраструктуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейн в Коле подключили к системе отопления. Отопление в спорткомплекс подадут после приемки Ростехнадзором (Подробности)

11 тысяч человек в Никеле остались без воды и отопления из-за обрушения эстакады в закрытом плавильном цеху. Под отключение попали 135 домов (Подробности)

Губернатор Мурманской области: «Будем биться за снижение платы за отопление». Андрей Чибис рассказал о планах по модернизации системы теплоснабжения региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru