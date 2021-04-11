«Белый снег»: в Кировске прошла премьера фильма о знаменитой лыжнице Елене Вяльбе

Главные сцены фильма "Белый снег" снимали в Кировске. Фото: Валентин Жиганов

Съемочные группы и тележурналисты положили глаз на Кировск уже давно. Он для ни лакомый кусочек. Недавно за красивыми кадрами заснеженных гор сюда приезжали создатели сериалов «Иван» и «Полярный», а также сотрудники вьетнамского ТВ.

А одним из последних фильмов, съемки которого также проходили в Кировске, стала спортивная драма «Белый снег». 10 апреля на премьерный показ в город горняков приехала знаменитая лыжница, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе - ей посвящена эта кинолента.

Кинопроект съемочная группа готовила вместе со спортсменкой, чтобы все получилось органично. Фото: правительство Мурманской области

Любая цель достижима

Картина, которую показывали в кинотеатрах по всей России, рассказывает реальную историю девочки из Магадана, ставшей выдающейся спортсменкой и преодолевшей на своем пути немало трудностей на пути к успеху. Ключевое внимание в фильме отведено событиям Чемпионата мира по лыжным видам спорта 1997 года в норвежском Тронхейме, победителем которого стала наша героиня – Елена Вяльбе. Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. В ленте ее роль исполнила актриса Ольга Лерман.

Производство фильма началось в феврале 2020 года. Кинопроект съемочная группа готовила вместе со спортсменкой, чтобы все получилось органично.

- Я была не в стороне, а принимала активное участие как в написании сценария - а он написан с моих слов - так и в самом съемочном процессе, - поделилась Елена Вяльбе. - Считаю, что мы смогли добиться того, чего изначально хотели. Фильм получился патриотичным, для людей, которые еще не определились, чем заниматься – спортом, культурой, музыкой. Но если ты ставишь цель, значит, надо трудиться и добиваться своего.

Елена Вяльбе связана с Кировском. Фото: Валентин Жиганов

По словам Елены Вяльбе, единственное, что не соответствовало реальным событиям в этом фильме, стал ее полет на вертолете во время Чемпионата мира по лыжным гонкам. В реальной жизни такого не случалось. А все остальное – чистая правда.

Лыжница присутствовала на съемочной площадке как консультант: актеры хотели добиться реалистичной передачи техники тех лет. Стоит отметить, что для съемок Чемпионата мира была задействована профессиональная спортивная команда из 26 человек. Почувствовать себя актерами смогли и сами кировчане – они были задействованы в массовке.

Место действия: «Тирвас»

К слову, Кировск занимает особое место в судьбе Елене Вяльбе не только как город, где снимался биографический фильм о ней. Здесь прошла заметная часть ее жизни. Так, в Апатитах она встретила своего первого мужа - эстонского лыжника Урмаса. Кроме этого в Кировск спортсменка приезжала на тренировки, чтобы успеть на последний снег.

«Белый снег» снимали в Магадане, Московской области, а также в эстонских городах Таллине и Пярну. При этом все сцены легендарного соревнования 1997 года проходили именно в Кировске, на лыжном стадионе «Тирвас». Эта локация была выбрана не случайно – художник-постановщик кинокартины Сергей Гудилин отметил, что лыжные трассы в Тронхейме похожи на трассы кировского «Тирваса», который находится под крылом «ФосАгро», что видно наглядно: инфраструктура при финансовой поддержке компании постоянно развивается.

Северяне в фильме "Белый снег" увидели знакомые пейзажи. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Этот стадион был открыт рядом с одноименном санаторно-оздоровительным комплексом в 2015 году. Его трассы на 5 и 10 километров прошли международную сертификацию, два раза в году здесь проводятся всероссийские соревнования по лыжным гонкам уровня FIS при поддержке компании «ФосАгро». Буквально через неделю, 16-18 апреля, здесь пройдут старты «Хибинской весны». Об этом зрителям в зале Дворца культуры г. Кировска напомнил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Валерий Федоров.

На стадионе есть прокат инвентаря, с осени 2019 года с успехом начали внедрять систему искусственного оснежения. В планах – оборудование парковки, дополнительное освещение и асфальтирование лыжероллерной трассы, что позволит лыжникам тренироваться на стадионе «Тирвас» круглый год. В строительство и оборудование лыжного стадиона компания «ФосАгро» уже вложила около 100 миллионов рублей. Все ради здорового образа жизни и развития спорта.

Гонки сквозь непогоду

Как раз 10 апреля в Апатитах на стадионе «Атлет» в рамках Чемпионата России состоялась лыжная гонка среди женщин. Спортсменкам предстояло преодолеть 50 километров. Призовой фонд состязания обеспечила компания «ФосАгро».

Участниц и их болельщиков поприветствовали президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин. Они пожелали успехов всем спортсменам.

10 апреля в Апатитах на стадионе «Атлет» в рамках Чемпионата России состоялась лыжная гонка среди женщин. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

- Для меня большая честь присутствовать на старте Чемпионата России и, конечно, огромная честь открывать его вместе с легендарной Еленой Вяльбе. Желаю всем спортсменкам успеха и победы! Всем стоит равняться на таких замечательных, красивых, сильных русских женщин! - подчеркнул губернатор.

В то же время Елена Вяльбе пожелала скользкой и быстрой лыжни для спортсменок, а зрителям – получить удовольствие, несмотря на ветрено-снежную погоду.

Участников гонки приветствовали почетные гости. Фото: Валентин Жиганов

Замдиректора Кировского филиала АО «Апатит» приветствовал собравшихся от лица коллектива предприятия и отметил, что беговые лыжи для компании - один из любимых видов спорта.

- Удачи вам, девушки, вы молодцы – сегодня и всегда! – отметил Сергей Свинин.

В масс-старте приняли участие 48 спортсменок. Несмотря на непогоду (ветра и снега было хоть отбавляй), никто не сошел с дистанции. Первое место заняла москвичка Анастасия Рыгалина, «серебро» гонки досталось Екатерине Смирновой из Тюменской области, а бронзу получила Ольга Царева из Республики Коми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru