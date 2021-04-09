«Не знали, что у них есть внук»: четырехлетний мальчик два года жил в детском доме под Мурманском, пока его не вернули родным в Чечню

Встреча Ибрагима с бабушкой и дедушкой состоялась 8 апреля в аэропорту Грозного. Фото: Личный архив.

Четырехлетний Ибрагим (имя изменено) два года жил в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Журавушка», что находится в Мурмашах. Несмотря на юный возраст, жизненный путь у ребенка тернистый.

Папа Ибрагима – из Чечни, мама - из Мурмашей в Мурманской области. Когда мальчику было около двух лет, его родители уехали в Сирию, где шли боевые действия. Там его отец погиб, а мама попыталась вернуться в Россию через Мурманскую область, где когда-то жила. На границе ее с сыном задержали. Женщина за пособничество боевикам получила 12 лет лишения свободы.

Маленького Ибрагима забрала бабушка по материнской линии, но очень быстро выяснилось, что заниматься воспитанием двухлетнего внука женщина не хочет, поэтому она отдала его в детский дом. Прошло два года, и сердце мамы дрогнуло.

- Она решила через адвоката найти родственников мужа, чтобы они забрали ребенка. К слову, когда отец Ибрагима уехал в Сирию, он оборвал связь с родными, и те не знали, что у них есть внук, - рассказали «КП» представители ОНФ, который занимался историей ребенка.

Теперь мальчик будет жить с родными, пока его мама не освободится из колонии. Фото: Личный архив.

Адвокат нашел бабушку и дедушку мальчика в селе Автуры Шалинского района Чеченской Республики. Их радости не было предела. Родственники бросились собирать документы, чтобы вернуть Ибрагима. Несмотря на то, что мальчик очень похож на дедушку, этого мало, чтобы доказать родство. Ведь забрать родного внука без бюрократического процесса невозможно.

Пока он шел, в Чечню прилетела новость – нашлась семья, которая хочет усыновить мальчика. Тогда они обратились к представителю главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбеку Асаеву, а тот вышел на общественников в нашем регионе. Заполярье уже много лет с южным субъектом связывает дружба.

- Необходимо было приостановить этот процесс. Мальчику и без того пришлось несладко, а тут – новое испытание, - рассказывает член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. - За помощью мы обратились к уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области Алевтине Андреевой. Поддержали бабушку с дедушкой и на их родине. В итоге на ситуацию удалось повлиять. Долгожданное воссоединение семьи состоялось. На сегодняшний день мальчик вместе с родными находится дома. Я искренне благодарю всех тех, благодаря кому это стало возможным: региональное управление ФСБ России, уполномоченных по правам ребенка в Мурманской области и Чеченской Республике Алевтину Андрееву и Хамзата Хирахматова, министерство образования и науки региона, администрацию Кольского района, представителя главы Чеченской Республики в Мурманской области Асламбека Асаева.

К возвращению мальчика на Родину подключился глава Чечни Рамзан Кадыров, на имя которого пришла просьба от матери. Весь бумажный процесс удалось решить за неделю, хотя он мог растянуться на месяцы.

Встреча Ибрагима с бабушкой и дедушкой состоялась 8 апреля в аэропорту Грозного. Родные относятся к мальчику как к сокровищу, которое приобрели так неожиданно для себя. Сам малыш выглядит очень счастливым, ведь после жизни в казенном доме он вдруг обрел так много тех, кто его любит.

Теперь мальчик будет жить с родными, пока его мама не освободится из колонии. Как стало известно «КП», семья погибшего отца Ибрагима готова принять женщину, если та захочет жить вместе с сыном.

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