Евгений Никора: "Подрядчик сквера у памятника Кирову скрипит зубами, но должен будет переделать плитку"

Работы начались в 2019 году, и финишная прямая оказалась недостижима. Фото: Скриншот видео

Сквер у памятника Кирову в Мурманске уже стал синонимом того, как не надо делать реконструкцию. Конкуренцию этой зоне отдыха по огрехам работ мало кто составит.

Напомним: в 2018 году стало известно, что сквер у Мурманской областной Думы хотят привести в порядок в соответствии с общегородским стилем.

-Работы по благоустройству сквера будут направлены на восстановление покрытий пешеходных дорожек, при сохранении их прежней конфигурации. А также, на обновление участков зеленой зоны, - сообщили тогда в мэрии Мурманска.

Работы начались в 2019 году, и финишная прямая оказалась недостижима. Сквер-то не сложный и маленький, да только, вот незадача для подрядчика, является объектом культурного наследия. Поэтому требования к работе над ним строгие, например, нужна соответствующая лицензия. Компаний, имеющих ее, не так много, одна выиграла закупку. А потом начались проблемы: то материалы в срок не привезли, то еще что-то. Подрядчика оштрафовали на два миллиона рублей, но это не заставило его лучше работать.

Работы растянулись на всю зиму 2019/2020, а весной горожан ждал сюрприз: снег сошел и оказалось, что все сделано тяп-ляп: плитка ходит под ногами, бордюры кривые, ливневки не обустроены, даже провода из столбов торчат. Качество работ возмутило и северян, и администрацию Мурманска.

Для подрядчика - питерской компании "Мастер Руф" сумма, которую он должен был потратить на работу над ошибками, выросла до пяти миллионов. Время на исправление дали до 30 июня.

А у губернатора Андрея Чибиса возникли вопросы не только к тем, кто делал, но тем, кто принимал работы.

- Реконструкция сквера обошлась в 27 миллионов рублей. Работы должны были выполнить до 30 сентября 2019 года. Однако их приемка прошла без замечаний 20 декабря 2019 года, а 27 числа подрядной организации была перечислена оплата за выполненную реконструкцию, - сообщила тогда еще министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк, отвечая на вопрос, что же не так со сквером.

- Гнать взашей тех, кто отвечал за это. Такие люди позорят и область, и город-герой! Ладно бы был сложный проект, а тут обычный сквер. Даже плитку уложить нормально не можете! – не скрывал эмоций Андрей Чибис.

Понять эмоции главы региона было не сложно: кривой сквер обсмеяли за пределами региона. Та еще слава.

Из-за некачественной реконструкции возбудили уголовное дело. А депутат горсовета и по совместительству руководитель "Мурманских городских парков и скверов" Александр Накай лишился должности.

Когда на календаре наступило 30 июня, стало понятно, что головы с плеч полетели, да только лекарством это не стало: сквер не сдали. К часу икс успели устранить чуть больше половины замечаний. Был поставлен новый срок - до 28 июля привести зону отдыха в порядок. С трудом, но к дате уложились.

И вот пришла весна-2021, и опять из-под снега в многострадальном сквере вылезли ошибки. К слову, материалы для реконструкции брали качественные, немецкие, подвести не должны были, значит, руки виноваты?

Северяне прогулялись у памятника Кирову и заметили, что снова под ногами все криво-косо. И подрядчика опять вызвали на ковер.

- Выявлены все замечания, подрядчик с ними ознакомлен. Первый этап - приведение в порядок плитки, эти работы уже начались. Второй этап – устранение недочетов по асфальту. Эта работа начнется после наступления стабильных положительных температур. Подрядчик скрипит зубам, но это не поможет - надо будет все исправить, - рассказал "КП" глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Переложить плитку должны до 16 апреля. Кажется, народному контролю стоит на выходных после этой даты прогуляться по скверу, посмотреть, как вышло.

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