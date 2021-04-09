Пионер и лидер: В Кировске сэкономили миллионы рублей благодаря энергоэффективности

Все школы и детские сады Кировска уже стали умными и экономят тепло. Фото: Пресс-служба ФосАгро

Осенью 2020 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал муниципалитеты тщательно изучить опыт Кировска. В городе горняков начали пилотный проект программы энергоэффективности и добились успехов, которые могут вдохновить других.

От школ к домам

Эксперимент коснулся в первую очередь социальных объектов, которые потребляют особенно много тепла (отопительный сезон в них начинается раньше, а заканчивается позже, чем в жилых домах). Так, перед сезоном 2021/2021 во всех школах и детских садах Кировска были модернизированы тепловые пункты, приведены в порядок приборы учета, заменены тепловые вводы, сделана изоляция внутренних трубопроводов и закрытая система горячего водоснабжения.

Вслед за социальными объектами проект начали распространять на жилые дома. В этом не совсем посильном для городского бюджета, но важном процессе администрации помогла компания «ФосАгро»: в четырех домах Кировска уже монтируется нужное оборудование и 8 домов в Титане хотят поучаствовать в проекте. Первый автоматизированный тепловой пункт в жилом доме запустили на проспекте Ленина, 15.

- Кировский филиал АО «Апатит» принимает активное участие в реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, подписанного между компанией «ФосАгро» и правительством Мурманской области. На сегодняшний день нами уже реализовано мероприятий на общую сумму более 2 миллиардов рублей. Это является лучшей иллюстрацией того, насколько нам близки проблемы городов Кировска, Апатиты и их жителей. Одна из них, которая часто озвучивается горожанами, это низкое качество горячего водоснабжения и теплоснабжения, а также трудности перерасчетов с поставщиками теплоресурсов. Для того, чтобы помочь городу решить эту проблему, компания окажет содействие в реализации проекта энергосбережения - в 12 домах города будут установлены автоматизированные тепловые пункты, - сообщил Сергей Свинин, заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит».

Горячие суммы – холодный расчет

С первых же месяцев, когда на улице стало холодно, а в помещениях – уютно, был виден результат этой работы. Ведь энергосбережение – это не только красивое и модное слово, это миллионы рублей, которые можно сэкономить и направить на другие цели. Процесс запущен для того, чтобы на подогрев воды в домах тратилось на 30% меньше тепла, а сама горячая вода стала чище.

- Отопительный сезон еще не закончен, но уже сейчас мы детально анализируем результаты экономии, полученные в муниципальных учреждениях, для того чтобы определить дальнейшие мероприятия по энергосбережению. Часть сэкономленных средств будет направлена на развитие того муниципального учреждения, где удалось достичь экономии, - прокомментировал глава администрации Кировска Юрий Кузин.

Наглядно это выглядит так: школа № 2 сэкономила за четыре месяца отопительного сезона 27,54% или 86,6 Гкал, школа № 10 - 25,21% или 94,8 Гкал, и смогут на деньги, которые не ушли в трубу, купить интерактивные мультимедийные библиотечные модули. В детском саду № 4 по такой же схеме появится программно-дидактический комплекс с развивающими играми для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уютно в любую погоду

Впрочем, энергосбережение – это еще и комфорт. На Крайнем Севере перепады погоды могут быть очень резкие: от морозов за -30 до оттепели может пройти всего день. И получается, что в домах становится или слишком жарко, или слишком холодно, ведь перестроить систему отопления быстро удается далеко не всегда. А вот система энергосбережения более мобильна: специальные датчики на фасаде здания считывают показатели окружающей среды и дают сигнал «нервной системе» - теплопункту. Туда же поступают сведения от датчиков внутри здания, таким образом, техника регулирует температуру в помещении, чтобы она была комфортной для людей. И уютно, и перерасчета от ресурсников не будет, и суммы в квитанциях после такого контроля радуют.

Все школы и детские сады Кировска уже стали умными и экономят тепло. Но это не значит, что на это ставят точку, скорее запятую, ведь предела совершенству – нет. В 2022 году планируется определить слабые не энергоэффективные точки по всем учреждениям. Ведется расчет на установку по периметру здания светодиодных светильников, частичную замену радиаторной системы, а в детских садах хотят установить дистанционный регулятор температур с определением температуры по внутреннему контуру здания.

Для полномасштабной реализации программы требуется содействие со стороны федерального и регионального центров. Еще один важный момент – научить северян жить в умных домах.

– Участие в программе предполагает не только контроль за работой новых автоматизированных теплопунктов, – отметил глава Кировска Вадим Турчинов, – но и такие, казалось бы, мелочи, как следить, чтобы в здании не оставались на ночь открытыми окна.

В данный момент поддерживаемая «ФосАгро» программа по энергоэффективности в Кировске не имеет себе равных на Кольском полуострове и коррелируется с одним из главных посылов стратегического плана «На Севере – жить.2030», реализуемым правительством Мурманской области. В приоритете этого плана – создание в Заполярье комфортных условий для жизни северян.

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