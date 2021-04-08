Кто в Мурманске хочет и может купить квартиру: портрет покупателя

Почти неделю северяне могли отвечать на вопросы, размещенные на портале «Открытый электронный регион». Фото: Иван МАКЕЕВ

О вкусах не спорят, но вкусы изучают. В Мурманской области жилищное строительство развито не так хорошо, как в других регионах, но это не значит, что так и надо. Минстрой региона провел исследование «Социально-демографический портрет потенциального участника рынка недвижимости Мурманска», чтобы понять, для кого надо возводить новые здания, а, главное, какие.

Почти неделю северяне могли отвечать на вопросы, размещенные на портале «Открытый электронный регион». На призыв помочь в исследовании откликнулись 630 человек, почти 60% - жители столицы Заполярья.

Фото: Правительство Мурманской области.

- Согласно данным проведенного исследования, более половины опрошенных хотели бы приобрести жилье в городе Мурманске. Наиболее предпочтительные варианты – это вторичное жилье и новостройки. Лишь 24,58% опрошенных планируют строительство собственного дома. Из оставшихся 277 человек, которые не готовы приобрести жилье в Мурманске, большинство либо уже имеют квартиру в нашем городе, либо проживают в области, и только 21 респондент не планирует в дальнейшем жить в столице Заполярья. Только 89 человек из опрошенных снимают жилье. Как показало исследование, связано это либо с отсутствием финансовой возможности приобрести жилье, либо планированием приобретения его в будущем, - рассказал руководитель Центра содействия жилищному строительству Мурманской области Александр Мысин.

Что важно понять помимо того, новостройки интересуют северян или вторичка? Конечно, сумма, которую готовы потратить люди на свое жилье. Как показал опрос, платить за квадратный метр больше 70 тысяч рублей жители региона не готовы. 53% опрошенных готовы приобрести квартиру площадью 35 кв.м. в ценовом диапазоне от 1 925 до 2 450 000 рублей.

Фото: Правительство Мурманской области.

- Кто же он, потенциальный участник рынка недвижимости в Мурманске? – продолжает Александр Мысин. - Это житель Мурманска – люди из других муниципалитетов не стремятся перебраться в областной центр. Ему 38-39 лет, имеет постоянную работу и семью с детьми. Рынок недвижимости Мурманской области сейчас находится на стадии реформирования и возрождения. Сегодня мы наблюдаем отсутствие предложений на первичном рынке жилья как таковое, а имеющиеся предложения не соответствуют современным стандартам качества, а также ожиданиям приобретателей.

Впрочем, опрос проводили не только для того, чтобы понять, для кого строить. Ответы помогли понять, что сделать для того, чтобы северяне не только мечтали о квартире, но и могли ее себе позволить. В первую очередь нужна льготная ипотека, более детальные региональные льготные программы поддержки в приобретении жилья.

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