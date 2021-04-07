На площадке ПОРА обсудили изучение насекомых Арктики

В ходе полевых работ Эмилия Стамбровская собрала коллекцию насекомых для Таймырского краеведческого музея. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Онлайн-заседание дискуссионного клуба ПОРА на тему «Экология энтомофауны Арктики», которое прошло 6 апреля 2021 года, позволило обменяться опытом ученым из Москвы, Мурманской области, с Таймыра и из других регионов.

В рамках заседания были представлены результаты научно-исследовательского проекта «Экология энтомофауны Арктики», направленного на изучение фоновых видов насекомых наземных экосистем и некоторых особенностей их экологии в условиях тундры и лесотундры на территории Таймыра. Проект был реализован сотрудником Таймырского краеведческого музея Эмилией Стамбровской при поддержке АНО «Экспертный Центр — Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)». В ходе полевых работ она собрала коллекцию насекомых для музея. Эмилия поделилась тем, что хотела бы продолжить работу и сопоставить данные своих исследований с данными из других регионов Арктики.

Ольга Шадрина, методист норильского просветительского детского центра “Белый мишка”, рассказала, как коллекция таймырских насекомых используется в занятиях с детьми по темам окружающего мира и экологии Арктики.

Андрей Стекольщиков, к.б.н., старший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН, рассказал об изучении северных популяций тлей. По его словам, на севере России живет 10% мировой фауны тлей по имеющимся исследованиям. Это еще раз доказывает, что биоразнообразие Арктики очень велико (даже если оно незаметно взгляду непрофессионала), и его нужно беречь.

Ирина Зенкова, к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории Наземных экосистем ИППЭС Кольского научного центра РАН, рассказала об исследованиях энтомофауны на Кольском полуострове. Они свидетельствуют, в частности, о большом количестве эндемиков, которые живут даже в довольно суровых условиях гор. 45 видов насекомых известны для Мурманской области только из Хибин. Исследования также показывают, что антропогенные факторы влияют на энтомофауну, в частности, в Мурманской области отмечен высокий процент заносных видов нематод в результате интродукции растений.

“Представленный научно-исследовательский проект «Экология энтомофауны Арктики» четко соответствует ЦУР 15 ООН, одной из задач которой является изучение микроорганизмов и беспозвоночных, играющих ключевую роль в деятельности экосистемы, но их значение до сих пор малоизучено и не признано/ Однако изучение насекомых не сводится только к проблемам сохранения биоразнообразия. Как хорошо знают специалисты, насекомые на Севере - это большая проблема для животноводства, они вполне способны убивать скот. Наконец, все больше звучат новости о том, что насекомые - это сырье для производства еды будущего, поэтому их изучение очень важно” - отметил координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников, который выступил модератором заседания.

В заседании также приняли участие биологи Мурманского арктического государственного университета Елена Митина и Наталья Икко, заведующая лабораторией технопарка «Кванториум» ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», заведующая кафедрой биогеографии географического ф-та МГУ Светлана Малхазова, член экспертного совета ПОРА, заместитель председателя СОПС ВАВТ Минэкономразвития России, академик РЭА Анатолий Шевчук и другие.

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