Укротители снежных валов

Применение бокового отвала позволяет очищать обочины. Фото: Олег ФИЛОНОК

В ответе за порядок

- Я считаю, что сегодня уже стерлись границы между понятиями «мужской» и «женской» профессий. Главное - быть мастером своего дела, любить его, - говорит Анна Маркелова, дорожный мастер ООО «УК «МДУ».

Анна Маркелова. Фото: Олег ФИЛОНОК

Доводилось читать, что есть руководители-женщины в дорожных организациях где-то южнее, где больше тепла. Здесь жизнь не сахар. Октябрь - уже зима, май - еще зима. Летом чаще бывает дождь и грязь. А у дорожного мастера работа круглый год на улице.

- Поначалу было трудно, приходилось многому учиться, привыкать, но со временем прикипела, - продолжает Анна Михайловна.

Признаться, впервые увидев ее в спецодежде в компании коллег-мужчин, не могли даже подумать, что под строгим надзором Анны Маркеловой находится состояние всех автомобильных дорог, связывающих Кандалакшу с областным центром и регионами России.

Сергей Киселев и Михаил Иксанов посменно работают на комбинированной дорожной машине на базе «Урала». Фото: Олег ФИЛОНОК

Этому мужскому коллективу - профессионалам эксплуатации автомагистралей Заполярья, она ставит задачи и контролирует их выполнение.

- Анна Маркелова - мастер второго мастерского участка. Территория ответственности у нее внушительная. Кроме того, производственная база в Кандалакше, где располагается участок, обеспечивает ремонт техники всех шести мастерских участков, работающих в этой зоне, - рассказывал нам перед поездкой Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройтех».

Олег Пак. Фото: Олег ФИЛОНОК

Под «надзором» мастера находятся 45 км федеральной автомагистрали «Кола», региональные дороги Кандалакша - Полярные Зори (21 км), подъезды с «Колы» к Кандалакше (2 км) и Белому морю (8 км).

- Дорога - это всегда интересная работа, - замечает Анна Маркелова. - Понимаете, кто-то в луже видит лужу, а кто-то - отражение неба. А если о луже говорить серьезно, значит, нарушен водоотвод. Это грозит размывом обочины, разрушением дорожного полотна. Мы такие проблемы сразу фиксируем и оперативно устраняем.

Малая механизация снижает долю ручного труда. Фото: Олег ФИЛОНОК

Визитная карточка

Обычно первое впечатление - самое сильное. И неизгладимое. ООО «УК «МДУ» содержит участок магистрали Р-21 «Кола» от границы с Карелией. Это единственная автодорога, соединяющая Россию с Кольским полуостровом. По этому пути идут многочисленные автопоезда с грузами, поток автотуристов с каждым годом растет. Дорожники ООО «УК «МДУ» стараются, чтобы дорога была не просто проезжей, а еще и красивой.

- В южной части Мурманской области мы содержим и участок федеральной автотрассы до Ковдорского поворота, и все региональные автомобильные дороги, за исключением Терского района, - говорит Дмитрий Петров, возглавляющий работу ООО «УК «МДУ» по содержанию дорог в этой зоне. - Такой подход - очень эффективный. Если посмотреть на карту автодорог, то практически все региональные маршруты примыкают к «Коле». Это позволяет осуществлять работу в едином цикле, минимизировать порожние пробеги.

Андрей Семенов, дорожный мастер пятого мастерского участка. Фото: Олег ФИЛОНОК

Он пояснил, что для них важность и федеральной, и региональных дорог одинаковы.

Проезд бесперебойным и безопасным должен быть везде. Различия лишь в том, что согласно контрактам проезжая часть «федералки» должна быть полностью очищена от снега, до асфальта, а региональные дороги содержатся в накате - уплотненном снежном покрове толщиной до 8 сантиметров.

Генеральным директором ООО «УК «МДУ» является высококлассный дорожник и профессионал Иван Здорников. Контроль за работой по содержанию обеспечивает диспетчерская служба во главе с главным диспетчером Кириллом Бойко. Техническое обеспечение в руках главного механика Ивана Штыкерта. В коллективе работают люди и с большим опытом работы на содержании дорог, и способная молодежь. Дорожные мастера, возглавляющие мастерские участки (Анна Маркелова, Андрей Семенов, Владимир Садков, Алексей Харченко, Сергей Беляев, Александр Рулев) - постоянно держат руку на пульсе дороги. Причем участки расположены так, чтобы от базы до места производства работ было не более 60 км. Это позволяет четко отслеживать состояние дорог, оперативно перебрасывать снегоуборочные машины при изменении погодных условий. По всем участкам задействованы в работе 42 единицы техники. Из них 12 КДМ (комбинированных дорожных машин), в том числе 5 на базе «Скании».

- Техники для содержания достаточно, - замечает Олег Пак, генеральный директор ООО «Дорстройтех». - К нынешнему сезону ее обновили, приобрели два новых грейдера, три КДМ на базе «Скании» и «Урала», погрузчик. Подготовлены к работе летом средства малой механизации - триммера, бензопилы и другое оборудование. Стараемся механизировать все, что можно. Это позволяет поднимать производительность, работать эффективнее и улучшать качество содержания дорог.

И не такие высоты брали! Фото: Олег ФИЛОНОК

Работаем на опережение

- Для содержания дорог пробуем новую отечественную технику, - продолжает Олег Пак. - Так, КДМ на базе «Урала» показывает себя более производительным, чем КАМАЗ с аналогичным оборудованием.

На производственной базе пятого мастерского участка, который также базируется в Кандалакше, мы как раз увидели такой «Урал». Его работу, а также работу «Сканий» мы смогли оценить по дороге из Кандалакши к КПП «Салла» на финской границе, куда отправились увидеть, как КДМ и грейдера сталкивают снег с обочин. Наш автомобиль двигался по снежному накату, развивая скорость до 100 километров в час. И чувствовали мы себя уверенно.

- На каждом участке есть свои минусы, свои плюсы. Какой из них самый сложный? Не могу вот так сразу определить, - говорит сопровождавший нас дорожный мастер Андрей Семенов.

Дмитрий Петров: «Для нас главное - обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд. Фото: Олег ФИЛОНОК

Найти дорожные машины теперь просто. Вся техника, работающая на снегоочистке, оборудована датчиками навигационной системы «Глонасс». С 15 февраля в Мурманской области для общего доступа стала открыта система мониторинга уборки территорий (СМУТ), действующая на базе Центра управления регионом. Теперь не только мастера и диспетчера, но и все жители региона могут видеть в режиме реального времени передвижение дорожной техники.

- Для нас изменений никаких не произошло - мы всегда старались работать, соблюдая контрактные обязательства, - продолжает Андрей Семенов. - Более того, стараемся работать на опережение, ориентируясь на прогнозы и заранее направляя технику для очистки от снега или обработки противогололедным составом.

Дорога на Алакуртти содержится в накате. Фото: Олег ФИЛОНОК

Здесь понимают, что дороги - это лицо региона. В ООО «УК «МДУ» работают в тесной взаимосвязи с руководством региона, которое ежедневно держит ситуацию на контроле не только через диспетчерские службы. Сегодня много пишут о состоянии дорог в соцсетях, чатах с участием губернатора Андрея Чибиса, министра транспорта и дорожного хозяйства региона Артема Гришина, исполняющего обязанности начальника «Мурманскавтодора» Владислава Алиева. Информация доступна и поступает оперативно, вопросы решаются напрямую - а это всегда быстрее.

Контролем всей работы по содержанию в ООО «УК «МДУ» занимается руководитель ПТО Илья Уткин.

- Список дорог на содержании у нас обширный, - рассказывает он. - Кроме участка федеральной автодороги «Кола», это 15 дорог регионального значения. Ужесточения ГОСТов по контрактам содержания нас не пугают. Специфика работы в нашем регионе такова, что контракты уже составлены жестче, чем требования нормативов.

Дорожники знают, что даже с наступлением календарной весны расслабляться нельзя.

Метели могут быть еще и в апреле. Но уже в работу запущен «паровик» - машина, которая пропаривает водопропускные трубы. За зиму в них намерзает лед. И если трубу не открыть до наступления паводка, то вода может пойти через дорогу и быстро ее разрушить.

Автогрейдер отодвигает снег за пределы дороги. Фото: Олег ФИЛОНОК

Задачи на завтра

По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, все торги по строительству и ремонту дорог в регионе должны завершиться до 1 апреля. Дорожникам такая практика, которая становится традиционной, помогает провести техническую подготовку к работам, приобрести необходимые материалы, чтобы в сезон работать в графике, без авралов. К примеру, в этом году ООО «МДУ» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирует участки на трех региональных дорогах: Снежногорск-Гаджиево, Мишуково-Снежногорск и Умба-Кандалакша.

- Фрезеровка и укладка нового асфальта - это лишь часть работ, - говорит Максим Любимцев, возглавляющий строительное подразделение группы компаний. - Ремонт включает восстановление водоотводных кюветов для предотвращения размывов дорожной насыпи, вырубку деревьев и кустарников в полосе отвода для обеспечения видимости, замену дорожных знаков и барьерного ограждения. Мы будем приводить дороги в порядок, чтобы они соответствовали нормативным требованиям.

Все асфальтобетонные заводы ООО «Дорстройтех» готовы к работе по новым ГОСТам, а их мощность позволит закрыть потребности и по ремонтам в рамках контрактов, и в рамках содержания. Самый мощный АБЗ будет выпускать смесь в Кандалакше, второй - в Зверосовхозе, а третий с целью оптимизации вопросов транспортной доставки к объектам перемещен к гранитному карьеру Тулпъявр.

КДМ готовы к работе. Фото: Олег ФИЛОНОК

Одно из перспективных направлений, которое стали осваивать в последние годы - ремонт мостов. Возглавляет его опытный прораб Андрей Басов. Он занимается строительством и ремонтов искусственных сооружений более 20 лет. С его участием десятки мостов в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, Карелии обрели новую жизнь. Теперь свой накопленный богатый опыт решил использовать в родных краях. В декабре прошлого года был завершен капитальный ремонт моста на въезде в Териберку. А «боевое крещение» мостовики прошли ранее на федеральной дороге Р-21 «Кола». Это был планово-предупредительный ремонт небольшого моста за Кицой на 1348 км федеральной дороги Р-21 «Кола». Справились с работой за месяц.

Большие надежды связаны с увеличением производства на гранитном карьере Тулпъявр, что в 40 км от Мурманска. По словам Максима Тягара, управляющего партнера по развитию карьера, кроме обеспечения собственных нужд и строек в регионе, ведутся погрузки на суда, которые отправляются по северному морскому пути на Ямал и далее. В карьере идет монтаж стационарного дробильно-сортировочного комплекса, который придет на смену мобильным установкам. Такой завод позволит расширить ассортимент предлагаемых фракций щебня. Его пуск в эксплуатацию планируется к началу сезона ремонтных работ - 15 апреля. И об этом мы еще расскажем.

Юрий СЕРДЕЧКИН, заместитель губернатора Мурманской области. Фото: Правительство МО

СКАЗАНО

«Подрядчики уже сейчас должны понимать, что оплачиваться будет только действительно качественно выполненная работа. Для региона принципиально важно, чтобы бюджетные средства расходовались грамотно, дороги ремонтировались профессионально и сдавались в срок».

Юрий СЕРДЕЧКИН, заместитель губернатора Мурманской области (из заявления для журналистов при посещении лаборатории «Мурманскавтодора»).

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