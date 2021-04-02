В Мурманске прошел Фестиваль малых театральных форм Action

Некоторые актеры так входили в роль, что выйти из нее было непросто. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Фестиваль малых театральных форм прошел в честь Дня театра на площадке Центра современного искусства «21А», что раньше мы называли «кукольным театром». От театра осталась форма зрительного зала, металлические витражи и общий план помещений. Но самое главное – это запах. Запах кресел, обивки стен и занавеса никогда не забудется.

Малая театральная форма – это мини-спектакли, миниатюры, интермедии, этюды, скетчи, монологи. В общем, если вы не Станиславский, но на сцену очень тянет - отличное решение попробовать себя в новом амплуа.

Многие постановки с фестиваля можно будет скоро увидеть снова. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

- Молодежи нравится, а это главное, любое приобщение к искусству похвально, оно развивает душу и делает человека Человеком. Это первое начинание нового центра, они - молодцы, хорошо все организовали, мне кажется, участники были довольны! – поделилась с редакцией «КП» Татьяна Калиновская, член жюри и педагог Детской театральной школы.

Что запомнилось нам, неискушенным МХАТом и «Современником» зрителям? Для начала, это зажигательный взгляд ребят из Кольского районного Центра культуры на «Краденное солнце» Чуковского. Крокодилом здесь оказался коронавирус, волк закупается туалетной бумагой, лисы - гречкой, а медведь побеждает крокодила с помощью антисептика. Весело и душевно. Кстати, это видео, - а взрослая часть фестиваля состояла именно из двух отделений - видеоформата и живых спектаклей, можно найти на просторах интернета.

Запомнилась и знакомая многим миниатюра «Вешалка» от коллектива из Полярного - искрометность актрисы оценили даже в жюри и наградили в номинации «За лучшую актерскую работу».

Несомненно, очень ярким было выступление Арктического театра с эпизодом из спектакля «Тиррв», про саами на Кольском полуострове. Актеры театра ездили в Ловозеро пообщаться с саами, записали огромное количество аудио, видео и текстового материала. И на основе этой поездки поставили пластический спектакль «Тиррв» - в нем много музыки, движения и надрыва. Историю, которую нам показали про саама, который оплакивал своего оленя: когда-то он вытащил провалившиеся под лед сани вместе с хозяином, а в лихие девяностые его застрелили военные. Арктический театр наградили за самый интересный материал. Кстати, целиком спектакль можно посмотреть в апреле там же, на сцене Центра современного искусства.

Сказки Корнея Чуковского в 21 веке играют новыми красками. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

И на закуску мы оставили резидентов Центра, творческий коллектив «Нетеатр». Девушки ставят спектакль «Три женщины в гневе» и планируют показать его в мае этого года. На суд жюри они вынесли кусочек постановки, в которой были и пластика движения, и музыка и интерактив со зрителем, и работа не только со сцены, но и из глубины зрительного зала.

Мы с подругой готовы были подписаться под каждым словом из этого отрывка. Гнев женщин зарождается внутри от слишком противоречивых требований общества. Вспоминается Синтия Николсон с ее свежим роликом – «не будь слишком худой, слишком толстой, слишком красивой, умной, но и не будь глупой».

Девушки перенесли это спич в стихи:

Будь привлекательной, но не слишком,

они не держат себя в руках.

Борись за права, но без короткой стрижки,

это пугает людей в штанах.

Стой за себя, но не стой на своем,

добивайся, но не до конца,

Так до биполярочки недалеко,

Как же это достало меня.

В сочетании с актерской игрой и необычными постановочными ходами это смотрелось эффектно. Девушек наградили в номинации «За постановку». А мы будем ждать их полного спектакля в мае на сцене Центра современного искусства.

Пронзительно и красиво - это про то, как прошел фестиваль. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Приз зрительских симпатий мы с подругой решили вручить за лучший пинок под коленку. Актер, изображавший самоубиенного мужчину, так вошел в роль, что привести его в чувство смог только смачный пинок под коленку от актрисы, для которой он так старался. За юмор мы наградили «Краденое солнце», а за психологизм – эпизод из шекспировской «Укрощения строптивой». Мы пришли к выводу, что Кэт была с самого начала согласна на все, если судить по тому, как она кружилась вокруг Петруччо. И это неспроста – перед ним действительно устоять было сложно.

На самом деле, Центр современного искусства становится очень интересной творческой площадкой, где ребята могут экспериментировать, раскрываться и творить. Посему пожелаем им успехов, а нам – интересных новых постановок.

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