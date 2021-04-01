Правительство не видит необходимости в заморозке цен на минеральные удобрения

В этом году аграрии увеличили закупки минеральных удобрений почти на четверть. Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство РФ признало работоспособным действующий механизм регулирования цен на удобрения в стране и не дало поручений по проработке вопроса заморозки цен на них, сообщает ТАСС.

Сейчас в России применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральные удобрения, а производители удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Благодаря этому цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году, об этом свидетельствуют данные Росстата. А разница между экспортной ценой минеральных удобрений и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30%, что позволяет российским аграриям эффективно действовать на экспортных рынках.

В середине марта Минсельхоз России подготовил проект постановления Правительства РФ, в котором Минпромторгу совместно с Минсельхозом предлагается заключить с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашения, фиксирующих снижение и поддержание цен на минеральные удобрения до 1 июля 2021 года.

Выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации в среду, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев напомнил сенаторам о существовании этого документа. В то же время, говоря о госрегулировании, министр признал, что активное вмешательство государства в рыночные механизмы в долгосрочной перспективе может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности отрасли и темпах развития АПК.

Идея Минсельхоза поддержки в правительстве не получила, следует из опубликованного протокола Правительства РФ, где рассматривался данный вопрос. В Минпромторге и РАПУ неоднократно заявляли, что в настоящее время сформированы необходимые и достаточные механизмы регулирования цен на минеральные удобрения и полагают нецелесообразным создание дополнительных механизмов. В Минфине рассматривают применение регулирующих ставок в отношении удобрений как нарушение международных обязательствах России в рамках ВТО. Против регулирования в целом выступает и Минэкономразвития, предлагая замену административного регулирования именно экономическими механизмами ценообразования. По мнению главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, необходимо, чтобы все меры работали на долгосрочный период, и создать предсказуемую для бизнеса среду.

«По результатам обсуждения ситуации с ценами на минеральные удобрения в правительстве в марте этого года существующий механизм регулирования внутреннего рынка был признан работающим. Поручений по проработке заморозки цен не было», – цитирует ТАСС источник в одном из ведомств, участвовавших в совещании в кабмине в марте.

По данным Минсельхоза, в этом году аграрии увеличили закупки минеральных удобрений почти на четверть, по состоянию на конец марта предприятия АПК уже приобрели более половины объема минеральных удобрений, необходимым им до конца года.

По словам Дмитрия Патрушева, снижения внесения удобрений не будет. «Мы, по сравнению с прошлым годом, увеличим объем внесения до 55 кг на 1 га пашни. Научно обоснованный размер внесения – 80 кг. Мы его планируем достичь к 2024 году», – заявил министр.

В настоящее время обеспеченность минеральными удобрениями к весенним полевым работам в целом ряде сельхозрегионов достигла 100%, а в Липецкой области – 110%. По информации Российской ассоциации производителей удобрений, весь объем будет доставлен в поля в ходе посевной.

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