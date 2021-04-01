Спортсмен Алексей Лихарев пробежал экстремальный марафон от Мурманска до Териберки: «От холода было не спрятаться, нога ужасно болела»

Алексей Лихарев пробежал 133 километра от Мурманска до Териберки. Фото: www.instagram.com/beardserk/

В декабре, как писала «КП»-Мурманск», в Мурманск приезжал рэпер Леван Горгозия. А вместе с ним – Алексей Лихарев. Спортсмен известен тем, что бегает экстремальные марафоны. Результатом их встречи стало видео, которое снял автор клипов для «Ленинграда», Хаски, Oxxxymiron и других исполнителей Ладо Кватания. Видео о том, какие непростые достижения может сделать человек на Крайнем Севере. Как его снимали, авторы рассказали в своем блоге на YouTube.

Около года назад Алексей Лихарев встретился на вручении премии «Спортмарафон» со спортивным блогером Андреем Осташкиным. И вместе они решили придумать что-то интересное. Так появилась идея поездки за Полярный круг.

Спортсмен не только бежал, но и успел окунуться в Баренцевом море. Фото: www.instagram.com/beardserk/

- В декабре мы уехали в экспедицию, не побоюсь этого слова, в Мурманск. Хотели снимать, когда будет теплее: придумали в июле, приехали планировали в сентябре. Но пока бюджет и все остальные вопросы решали… Мы собрались в адскую погоду, полярную ночь. Снимать в темноте забег была не самая хорошая идея, но безумно красивая, - рассказывает Алексей Лихарев.

Перед собой он поставил задачу с звездочкой – пробежать от Мурманска до Териберки. Старт был в порту, а финиш уже на берегу Баренцева моря. 133 километра сложнейшего пути.

- Из 23 часов забега только примерно четыре были со светом. И то, это больше полусумеречное состояние, утро, переходящее в ночь, - рассказывают участники.

Почти весь марафонский путь пришлось преодолевать в темноте. Фото: www.instagram.com/beardserk/

Поразило их белое безмолвие тундры: под ногами лед, вокруг – пейзаж, который почти не меняется. И в таких условиях казалось, что бежишь в бесконечность.

- Когда собирался в экспедицию, думал, что все займет часов 14. В итоге мы снимали почти сутки, бежал я 17,5 часа. Первые 17 километров прошли хорошо, потом захотел поменять кроссовки на шипованные, в которых раньше не бегал. И у меня адово заболела нога. Позади было 42 километра… На 90-м километре мы разбили лагерь, чтобы час передохнуть. Я заснул минут на 40, а когда проснулся, понял, что не чувствую ног. Вся команда не спала сутки. Было тяжело. Смотришь в полную темноту и ненавидишь всех. Вокруг тундра, ждешь, что выбежит медведь, фонарей нет, деревьев, спасающих от холода, нет, бежишь по бесконечному льду, - признается Алексей.

Без неприятностей не обошлось: машина съемочной группы вылетела с дороги. Фото: Скриншот видео.

- Но я знал, что Алексей боец и не бросит все на полпути, - добавляет Андрей Осташкин.

- Любители-спортсменов отличаются от профессионалов тем, что приключение стоит выше здравого смысла и достижений, - смеется Алексей. – Но не повторяйте за нами!

Спортсмена в пути сопровождал врач, который следил за его состоянием здоровья. И все-таки, несмотря на все сложности, путь покорился бегущему.

Около года назад Алексей Лихарев встретился на вручении премии «Спортмарафон» со спортивным блогером Андреем Осташкиным. Фото: Скриншот видео.

- Финиш у Баренцева моря… Сама Териберка очень красивая, напоминает Исландию. Кто-то говорит, что Норвегию, но нет, там есть деревья, а в Териберке их нет, - рассказывает спортсмен.

Еще съемочной группе улыбнулась удача – они поймали северное сияние. Правда, были и неудачи, например, машина с техникой и людьми улетела на обочину. Все-таки путь в село – это отдельная песня. Очень грустная зимой с ее переметами и метелями: риск попасть в аварию или снежный плен очень велик.

В Мурманской области Алексей Лихарев работал вместе с Леваном Горгозией. Фото: www.instagram.com/beardserk/

-Когда нам гид рассказывала про Мурманск, она упомянула, что в городе есть памятнике «Алеша». Я пошутил, что пусть туда цветы отнесут, если я не добегу, - говорит Алексей.

К слову, в Мурманске его многие узнавали и звали в гости. Видимо, придется спортсмену вернуться еще раз.

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