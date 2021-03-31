Назван самый экологичный порт в России

Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. Фото: Пресс-служба ММТП

За достигнутые в 2020 году успехи АО «Мурманский морской торговый порт» удостоено диплома в номинации «Морская стивидорная компания» конкурса Федерального агентства Морского и речного транспорта «Лидер отрасли» и признано победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие». В числе наиболее ярких достижений предприятия, отмеченных экспертами, стабильная работа в период пандемии, вызванной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, и успешная реализация масштабной экологической программы. Также вымпелом «Лидер отрасли» как Морская стивидорная компания отмечен терминал АО «Дальтрансуголь» (Ванино). Награды были вручены на итоговом заседании Коллегии Росморречфлота и заседании 34-ой Конференции Ассоциации морских торговых портов.

«У руководства страны, Администрации президента есть ясное и правильное понимание важности водного транспорта и необходимости обеспечения его опережающего развития. По составу и содержанию поручений главы государства вы, наверняка, чувствуете, что президент страны держит эти вопросы в числе приоритетных в сфере своего постоянного внимания, уверен, что так будет и впредь», - заявил, приветствуя участников и зрителей церемонии награждения, заместитель начальника Управления Администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Юрчик.

Напомним, управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Дальтрансуголь» выступает операторская компания НТК – Национальная транспортная компания, объединившая транспортные активы СУЭК и Еврохим.

«Высокая оценка экологической политики наших портов – результат большой комплексной работы. Мы активно внедряем наилучшие доступные технологии, которые позволят снизить техногенное воздействие портов. Полученные награды - это признание заслуг коллектива и подтверждение правильности решений, принятых и реализованных в сфере экологии, а в период угрозы распространения коронавирусной инфекции – решительные действия по защите здоровья работников и оказанная поддержка и содействие медицинским работникам регионов. Как ответственная компания мы обращаем особое внимание на экологическую безопасность и справедливые трудовые отношения на производстве», - отметил генеральный директор АО «НТК» Денис Илатовский.

Награды были вручены на итоговом заседании Коллегии Росморречфлота и заседании 34-ой Конференции Ассоциации морских торговых портов. Фото: Пресс-служба ММТП

Компания активно внедряет подход ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) – принципы развития, основанные на защите экологии, добросовестных отношениях с сотрудниками и клиентами и правильном корпоративном управлении. За последние 5 лет порты, входящие в транспортный холдинг, направили на природоохранные мероприятия около 5 млрд рублей. В частности, экологическая программа АО «ММТП» включает 13 проектов. В порту оборудовали и наладили работу уникальной экодиспетчерской, установили снего- и туманогенерирующие пушки, высадили сотни деревьев, кардинально изменили технологию работы погрузочных комплексов, по всему периметру терминала установили пылеветрозащитные экраны, которые выполняют не только защитную функцию, но и облагородили вид на Кольский залив, украсив городской пейзаж яркими красками. Если говорить техническим языком, вокруг производственной площадки ММТП установлено 1 553 метра конструкций экранов высотой 20 метров. Общая площадь смонтированных панелей составила 27 443 квадратных метра.

«Высокая оценка деятельности Мурманского морского торгового порта со стороны органов государственной власти и профессионального сообщества – это, с одной стороны, констатация достигнутого уровня, а с другой, стимул для движения вперёд. Мы продолжим эту работу, будем и дальше повышать уровень экологической ответственности порта», - отметил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» А. Рыкованов.

СПРАВКА «КП»

АО «Национальная транспортная компания» (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, выступает Управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт». В конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим, которые отмечают 20-летие в этом году, переданы в управление вновь созданной операторской компании - НТК. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 000 человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.

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