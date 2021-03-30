Концерт скрипача Павла Милюкова состоялся в Петрозаводске. Акценты диалога

скрипач Павел Милюков

В первом его отделении скрипач, солист, лауреат и победитель международных конкурсов Павел Милюков представил публике единственный завершенный скрипичный концерт для скрипки с оркестром великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена в сопровождении симфонического оркестра Карельской филармонии под руководством дирижера А. Ньяга.

Во втором отделении оркестр исполнил произведение Д. Шостаковича Симфонию № 5. Концерт для скрипки с оркестром является вершиной скрипичной музыки Бетховена. Красота и стройность формы, жизнеутверждающий, гуманистический посыл музыкального сочинения, делают его одним их ярких образцов венского классического стиля.

Павел Милюков мастерски и невероятно органично объединил в скрипичной партии виртуозную и мелодическую основы произведения, подчиненные общей симфонической логике Концерта.

Если говорить об эмоциональной составляющей исполнения, то, соединяя экспрессивность, надрыв в исполнении сочинения с его чувственностью, глубиной и лиризмом, Павел Милюков, на мой взгляд, вдохновил слушателя на эмоциональное восприятие музыки Бетховена, как многопластового, сложного явления. Очень хотелось бы надеяться, что концерт на некоторое время смог найти отклик у каждого сидящего в зале. Думаю, что в этих важных моментах состоит одна из ценностей концерта классических произведений.

Диалог с Павлом Милюковым стал несколько философским и несущим в себе анализ понимания не только музыкального искусства, но и попытку осмыслить другие жанры искусства, эмоционально и энергетически связанные с музыкой, согласованные и, возможно, берущие свое художественное начало, благодаря ей.

Казалось бы, когда музыкант исполняет произведение великого классика, в этом случае не требуется комментариев к его игре. Но часто происходит так, что восприятие от произведения становится более объемным, понятным и содержательным в те моменты, когда, благодаря музыке, рождается слово, диалог, текст о действе, которое произошло на сцене.

В ходе встречи Павел Милюков поделился со мной своими размышлениями о роли репетиций, понимании профессии музыканта и роли людей, которые невероятно ценны и важны в его творческой жизни.

О репетициях

«Репетиции для меня – это такой же ответственный и важный процесс, как и сам концерт. Если в ходе подготовительной работы над произведением я не выкладываюсь на сто процентов, то оркестр и дирижер могут не поверить, не довериться мне в смысле моего понимания репертуарного материала, в техническом и эмоциональном планах. В какой-то степени, в ходе репетиции моя задача – задать планку того уровня в исполнении, которая должна быть достигнута в ходе концертного действа. Поиск планки – это задача минимум, это то, от чего я отталкиваюсь на репетициях. В первую очередь моя задача – выстроить общую концепцию программы с дирижером и оркестром. Это должно произойти, исходя из уровня моего исполнения. Могу сказать о том, что работа с оркестром Карельской филармонии прошла на очень достойном уровне. И здесь, на мой взгляд, репетиция удалась».

скрипач Павел Милюков

О Бетховене

«Если говорить о личности Бетховена на примере его Концерта – произведения, которое я исполняю на сцене Карельской филармонии, то мое понимание сочинения непосредственно связано с тем образом композитора, который формируются, благодаря моему воображению и наличию конкретных знаний о творчестве и жизни великого Людвига ван Бетховена. Здесь можно актуализировать историю из его жизни. История упоминает случай, когда в целях экономии композитор часто ходил в изношенных калошах из Бадена до Вены пешком, будучи при этом творцом, успевшим создать самые великие свои произведения. Возможно, эта картина косвенно связана с содержательной составляющей музыкальной партии Концерта. Есть версия о том, что последними словами жизни Бетховена стали: «Мне кажется, что сделано ничтожно мало...» Есть много историй из биографии композитора , которые не могут не говорить о том, что он выдающийся Мастер. Для меня этот Человек больше, чем Великий».

Об учителях

«Могу с уверенностью сказать о том, что мне повезло с учителями. Я благодарен, что они присутствуют в моей творческой жизни. Уроки мастерства являются для меня бесценными и по сей день. В музыкальной школе г. Перми я учился у преподавателя Татьяны Шевцовой, которая на протяжении 11 лет помогала постигать знания и открывать все возможные двери к пониманию музыкального искусства. Она дала мне очень многое на начальном этапе образования. В Московской государственной консерватории моим преподавателем стал профессор, народный артист России Владимир Михайлович Иванов. Затем я продолжил обучение в Венской консерватории у профессора Б. Кушнира, который открывает для меня не только уникальные возможности игры на инструменте, но и по-человечески, личностно мне очень близок. И это дорогого стоит! У Бориса Кушнира я начал учиться, когда мне было около тридцати лет. На первом этапе он не понимал, чему может меня научить, когда я уже обладаю значительным опытом в постижении профессии. Но в процессе обучения музыке нет предела, нет определенной точки. Это вечное многоточие, которое, к счастью, недостижимо. Оно позволяет воспроизводить и понимать музыкальный материал более глубоко, сложно и тонко. Я признателен своим преподавателям за возможность быть их учеником».

О преподавании

«Я начал преподавать на сцене Приморского театра оперы и балета. Именно здесь я впервые давал собственные мастер- классы для начинающих музыкантов. На мероприятие были приглашены учащиеся старше 16 лет. Это был очень интересный опыт и возможность делиться своими знаниями и опытом, пониманием того, насколько важна классическая музыка для саморазвития детей, возможности познавать и анализировать исторические события и лица через музыкальное творчество. Для меня важно объяснить ученику тот факт, насколько важно ошибаться, осознавать то, что процесс познавания мастерства бесконечен, он может причинять боль, разочарования, но непременно давать стимул идти вперед, совершенствовать себя как личность и профессионал».

О музыке

«Музыка для меня является самой жизнью и, в какой- то степени, непременной составляющей ее понимания и осознания сущности человеческого существования. Когда у слушателя возникают мурашки от прослушивания любого творения искусства, то это одно из высших достижений автора и исполнителя. Это то, ради чего, например, исполнитель выходит на сцену и творит. Видите, передо мной лежит скрипка? В общем, она и является основой моей жизни.