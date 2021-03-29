В Никеле пытаются вернуть воду, пропавшую из-за обрушения эстакады: "Насосы оказались недостаточно мощными"

Жители Никеля вторые сутки сидят без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувших выходных в Никеле произошла коммунальная авария: из-за обрушения эстакады, расположенной на территории закрытого плавильного цеха, поселок остался без воды. Как сообщили в региональном МЧС, под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов (без воды остались почти 11 тысяч человек, в том числе почти 3600 детей).

Изначально сообщалось, что в Никеле нет ни горячей и холодной воды, ни отопления. Но информация про отопление оказалась неверной – это коммунальное благо удалось сохранить.

- Предварительной причиной обрушения эстакады стало обледенение. Несмотря на то, что это сети МУПа, к устранению аварии подключились «Кольская ГМК» и «Печенгастрой», - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Эстакада обрушилась в 22.00 27 марта. Через 40 минут в Никеле отключили горячую воду, что позволило сохранить давление в котельной и не отключать отопление. Утром 28 марта в поселке пропала холодная вода – она просто закончилась в городских резервуарах.

- В 5 утра приступили к врезке, чтобы наполнить резервуары, питающие котельную и поселок холодной воды, в 17.30 работы были завершены, но, к сожалению, сеть, которую предоставили для врезки, не обеспечила необходимый уровень давления, пришлось искать новое решение, - рассказал о работах в Никеле министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Рядом с городскими резервуарами находятся заполненные водой сооружения КГМК, поэтому специалисты решили попробовать перекачать воду из полных вместилищ в пустые. Но и здесь возникла проблема: погружные насосы оказались недостаточно мощными для поставленной задачи. На помощь пришли водоканал и МЧС, которые везут в Никель две мотопомпы.

- Чтобы обеспечить водоснабжение котельной, было принято решение о дополнительной переврезке из водовода в сети теплоснабжения промплощадки, чтобы по прямому трубопроводу вернуть воду на котельную. Около 22.00 28 марта приступили к этой работе, к 5.30 закончили. В 6.40 давление на котельной было достаточным, чтобы появилась уверенность, что с ней ничего не будет, отопление удалось сохранить. Сейчас выходим на оптимальный режим работы. В 10-11 утра сможем дать горячую воду. С холодной сложнее. Специалисты КГМК стали по штатной схеме готовить временную трасу для водоканала, - уточнил Алексей Лыженков.

Как сообщил глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов, жителей Никеля снабжают и питьевой, и технической водой.

- К нам обратился главный врач Печенгской ЦРБ с просьбой организовать питание для пациентов. Днем 28 марта собрались депутаты Совета депутатов, чтобы решить важные организационные вопросы. В магазинах купили всю бутилированную воду и раздавали ее бесплатно, с пожарными договорили раздавать техническую воду, - уточнил Андрей Кузнецов.

В Никеле питьевую воду раздавали по девяти адресам, сейчас машины выехали из населенного пункта на дозаправку и в ближайшее время вернутся на те же точки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске вместо весенних луж образовались фекальные. На улице Александрова прорвало канализацию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru