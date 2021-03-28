11 тысяч человек в Никеле остались без воды и отопления из-за обрушения эстакады в закрытом плавильном цеху

Из-за обрушения эстакады в закрытом цеху без отопления и воды остались 135 жилых домов. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь с 27 до 28 марта жители Никеля остались без горячей и холодной воды, отопления. Информация о ЧП поступила старшему оперативному дежурному ГУ МЧС России по Мурманской области от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы около полуночи.

- Отключение произошло в связи с обрушением эстакады высота в 10 метров на территории плавильного цеха АО «Кольской ГМК», по которой проходит водовод, снабжающий Никель водой. Под отключение попали 135 многоквартирных домов и 15 социально значимых объектов. Всего в Никеле проживает 11012 человек (из них несовершеннолетних 3670 человек), - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: плавильный цех в поселке закрыли в декабре 2020 года, но часть объект на нем эксплуатируется. Всю ночь в Никеле на месте аварии работала бригада МУП «Сети Никеля». Воздух в Никеле на данный момент прогрелся до +4, ночью охладился до -2.

- В связи с проведением аварийных работ на водоводе холодной воды, с 08.00 28 марта 2021 года планируется подвоз холодной чистой технологической воды для обеспечения нужд населения и бутилированной воды по адресам площадь имени Ленина и проспект Гвардейский, 4, - сообщили в ЕДДС Печенгского района.

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