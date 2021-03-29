Новый срок - июль: как продвигается реконструкция Мурманского областного драматического театра

Осенью театр уже должен будет встретить первых зрителей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Открытие мурманского областного драматического театра все ждут уже давно. В 2015 году главный храм Мельпомены в Заполярье отправился на реконструкцию, которая сильно затянулась. Пришлось даже сменить подрядчика, чтобы дело пошло в гору.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прошедшей осенью обещал, что обновленное здание распахнет свои двери 27 марта 2021 года - в День театра. Однако этого не произошло, ведь работы там еще хватает.

Помещения гардеробной подготовлены под отделку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

-Мы не удовлетворены ситуацией, так как объект должен был быть сдан в марте. Но из-за пандемии и сложностей с поставкой материалов по единичным позициям подрядчик не смог выдержать поставленные сроки. Подписан догоночный график, по которому все работы должны быть завершены в июле, чтобы 1 сентября театр готов принять зрителей, – отметил министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

На объекте задействовано порядка 87 рабочих. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Мы побывали на стройке в мурманском театре и посмотрели, как там идут дела. На сегодняшний день уже полностью готово здание административно бытового корпуса. Там осталось выполнить чистовую отделку помещения студии звукозаписи.

Выполнено устройство откосов лестничных маршей главных лестниц. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В главном корпусе драматического театра готовы монолитные железобетонные лифтовые шахты, вспомогательные помещения и кровля малого зала, репетиционный зал и помещение грузового портала сценических декораций на цокольном этаже. Также завершена реставрация художественного оформления потолка.

Проблем с финансированием и поставкой материалов сейчас нет. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На главной сцене окончена штукатурка стен и сборка металлических галерей и подвесов для сценического оборудования. Завершена реконструкция оркестровой ямы. Оштукатурены стены зрительного зала.

Строительство идет полным ходом. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В холле первого этажа помещения гардеробной подготовлены под отделку. В фойе 2 этажа уложены паркет и мрамор.

Сейчас активно ведутся отделочные работы в помещениях 1-2 этажей и сетей технологических систем светозвукового оборудования, облицовке стен санузлов и полов мрамором, а также по замене покрытия поворотной рампы сцены. Кроме того, идет подготовка для устройства подсветки фасада и укладка брусчатки и облицовки крылец гранитом.

Активно ведутся отделочные работы в помещениях 1-2 этажей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Как подчеркнул главный инженер подрядной организации Игорь Филатов, проблем с финансированием и поставкой материалов сейчас нет. Тем не менее, темп нагнать можно не всегда, иначе потеряется качество работ.

- На объекте задействовано порядка 87 рабочих, это профессионалы своего дела. Сейчас мы подготавливаем стены под покраску и полы под чистовую отделку. Цвет стен в зале будет похож на тот, какой он был здесь ранее, - рассказал подрядчик.

Над театром трудятся профессионалы своего дела. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Стоит отметить, что строители идут на встречу театралам, откликаются на их просьбы и замечания. Сотрудничество затяжное, но плодотворное.

- Несмотря на то, что театр пока не готов, мы продолжаем ставить новые спектакли, работу не прекращаем. В апреле-мае сделаем несколько постановок в ДК Кирова. Также будет гастрольная деятельность по городам Мурманской области, - подчеркнул замдиректора мурманского драмтеатра Фэрит Муракаев.

Стоимость культурного заведения составила около 1,5 миллиардов рублей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Стоимость культурного объекта составляет более 1,5 миллиардов рублей. Будем надеяться, что конечный результат покорит как зрителей, так и самих артистов.

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