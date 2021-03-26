«Девочка рыдала навзрыд, а пес слизывал с ее лица слезы»: В Мурманске спасли собаку, спавшую на куче кирпичей

Собаку вернулись хозяевам, у которых она жила ранее. Фото: Анна Плюснина

- В районе дома №11 на улице Зои Космодемьянской уже два дня сидит собака. С места не уходит, корм не берет, - такой пост появился 23 марта в группе «Мурманск».

К нему добавили фотографию породистой собаки, которая с грустными глазами сидела в сугробе. Точнее, на заснеженной куче кирпичей, в которых сделала себе «норку».

Спасала собака на заснеженной куче кирпичей. Фото: Людмила Рыбкина

На указанный адрес один за другим поехали горожане, которые хотели разобраться, почему пес не уходит и нужна ли ему помощь. Но на месте собаки не оказалось: она убегала, потом возвращалась. Ее видели рядом с гимназией, расположенной неподалеку, у жилых домов и магазинов, но поймать не могли. Улица Морская, остановка «Автопарк», - где только не видели потеряшку. Его пытались поймать почти шесть часов. Даже дети переживали за мокроносого и пытались помочь его найти.

- Пес огрызался, убегал, не подпускал никого к себе. Уже темнело, было решено принести на место где ночевал пес покрывало и еды, чтоб поиски уже утром продолжить, - рассказывает мурманчанка Анна Плюснина, одна из тех, кто пытался помочь четвероногому другу.

В эти часы по соцсетям один за другим появлялись посты о потерянной собаке. И один из них оказался судьбоносным: в потеряшке одна из жительница города узнала своего любимца. Оказалось, что у пса сложная судьба. Он жил в любящей семье, но у младшего ребенка появилась аллергия. Врачи не дали шанса – собаку надо отдать. Тогда для нее нашли новый дом.

Два дня собака не уходила с места. Фото: Людмила Рыбкина

- Там собака прожила несколько месяцев, и семья распалась. Мама с детьми уезжает в область, а собака остается с мужчиной. Он решает сменить профессию и впервые уходит в море. Собаку на время рейса оставляет на платной передержке на улице Фролова. На сегодняшний день связи у него нет, он в рейсе. В этой запутанной истории еще предстоит во многом разбираться, - продолжает рассказ Анна Плюснина.

Старшая дочка семьи, где раньше жил пес, сразу поехала на улицу Зои Космодемьянской с подружкой. И снова увидела своего друга…

- Он ее узнал.. Она, прижав его к себе, рыдала навзрыд, а он слизывал с ее лица слезы, радостно вилял хвостом. Мы понимали, что разлучать их никак нельзя. Переговорив с мамой девочки, договорились что временно до досконального разбора всей ситуации собака вернется обратно к ним в семью, - делится хорошими новостями Анна.

Правда, аллергия у второго ребенка никуда не делась, но родители надеются придумать, как быть. Для этого нужна консультация врачей. Вывод простой – с любимыми не расставайтесь.

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