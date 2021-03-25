Чем ближе весна, тем ядрёней баба

Идеальный выходной: на свежем воздухе, в хорошей компании и за интересным занятием.

На прошлой неделе, когда меня спросили про планы на субботу, я честно ответила, что пойду в городской парк на «Ядрёную бабу» смотреть. Мои питерские знакомые поинтересовались: мол, что за диковина? Пришлось признаться, что у нас традиция такая: каждый год в марте двигать толпой в парк есть снег – весне помогать, солнышко зазывать. Сначала поверили, потом решили выяснить, зачем люди, и так живущие по уши в сугробах шесть месяцев в году, лепят снежных баб кто во что горазд и радуются снегопаду, как дети.

Гости праздника КАЭС – люди счастливые и активные.

Конкурс снеговиков своим появлением обязан событию, случившемуся в феврале 2007 года. Тогда газета «Энергия плюс» выход 1000-го номера решила отметить необычным способом и позвала на праздник всех желающих. Участникам торжества вместе со сладкими плюшками и горячим чаем было предложено вылепить необычного снеговика и дать ему название. В течение двух часов на площадке возле информационного центра появилось с десяток разнокалиберных снежных баб всевозможных форм и расцветок. С тех пор состязания снежных скульпторов стали традицией, а четыре года назад получили нынешнее название «Ядрёная баба» и приобрели постоянных организаторов в лице Кольской АЭС и профсоюзной организации атомной станции.

В этом году галерея доморощенных микеланджело и роденов расположилась вдоль берега Пинозера в «Нашем парке», между бардовской поляной и Атом-островом. Организаторы конкурса заранее смастерили специальные кубические формы из дерева, в которые щедро засыпали снег. 20 заготовок ждали своих мастеров к утру минувшей субботы. В результате на суд жюри были представлены 17 снежных композиций в исполнении 17 команд в трех категориях: детские, семейные и коллективные. Итоги конкурса подводили исходя из возрастных категорий и множества номинаций, например, «Снежная сказка» (фигуры из белого снега), «Цветная фантазия» (скульптуры с использованием красок и различных элементов для украшения).

Конкурс снеговиков стал одной из визитных карточек Полярных Зорь.

Лучшей скульптурой в детской возрастной категории в номинации «Снежная сказка» был признан «Снежный еж» команды «Танцевальные мастерицы» (ДДТ «Импульс»). Команду «Эверест» (коллектив д/с № 7) наградили за композицию «Рыбка моя», а лучшей семейной командой назвали «Заполярных виртуозов», слепивших «Мишку-силача», тягающего гирю. В составе этой команды оказались гости из Санкт-Петербурга, которые с нескрываемым удовольствием приняли участие в конкурсе.

В номинации «Цветная фантазия» в детской категории победили ребятишки из школы №4, создавшие красочную эмблему конкурса «Спорт = здоровье», а взрослая команда-победительница из ДДТ поставила на лыжи маму-пингвина с детенышем.

Среди лауреатов конкурса ветераны ПОО «Чернобыль-Атом» и их замечательная «Печка-самобранка», а также сборная команда спортивных клубов «Энерджи» и «Кольская ходьба» с композицией из двух фигур под названием «Маяк здоровья – символ кольской ходьбы».

Призовые места также были присуждены участникам конкурса в номинации «Цветная фантазия» - команде «Гимназисты» (3 «А» класс, гимназия № 1) за работу «Детская фантазия», команде «Литература» (6 класс, школа № 4) за логотип акции «Километры здоровья», сборной команде родителей и педагогов ДДТ «Чудаки» за скульптуру «Бегущие по снегу», команде «Росинка» (коллектив д/с № 4) за композицию «Физкульт-привет», команде «Авто-Цыпа» (КАЭС-Авто) за фигуру «Цып-Цыпыч» и команде «Веселая компания» (МКУ УГХ) за работу «Трус не играет в хоккей».

Встретить белого мишку? Вы знаете где!

А по мнению зрителей и болельщиков, которые не забыли угоститься шашлыками от городских учреждений общепита и горячей выпечкой от комбината общественного питания «КАЭС-Авто», хороши были и Ёж, и мастер Йода, и пингвины с печкой, и Цыпа, и даже грозный танк. Потому что главным в этом традиционном мартовском празднике в преддверии настоящей климатической весны остается атмосфера – дух командной работы,

которая спорится в умелых руках. Бонусом для щебечущей ребятни стало бесплатное катание по заснеженной глади Пинозера на «банане», а самых маленьких ждал замечательный аттракцион – поездка на упряжке снежных псов, настоящих хаски.

Олеся ГРОМОВА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru