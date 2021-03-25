Государство должно привлекать ученых в Арктику

Нужны отдельные стимулирующие выплаты для научных кадров, живущих и работающих в Арктике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так считают участники заседания дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Проблемы и перспективы развития научного потенциала АЗРФ», которое прошло 23 марта 2021 года.

“Нужны отдельные стимулирующие выплаты для научных кадров, живущих и работающих в Арктике” - заявил первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Сергей Неустроев. По его словам, Якутии нужны научные разработки в области энергоснабжения, добычи полезных ископаемых и других сферах, однако низкие зарплаты вкупе с высокой стоимостью жизни не способствуют притоку молодых ученых в арктические районы республики. По словам Неустроева, нужен «госарктикзаказ» на соответствующие исследования на федеральном уровне.

Сегодня Арктической зоне РФ сложно конкурировать с другими регионами и странами за умы одаренных студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идею госзаказа поддержали и другие участники заседания. В частности, Александр Кугаевский, заместитель ректора по аналитической деятельности СВФУ им. Аммосова, считает, что нужна особая государственная политика организации высшего образования в геостратегических регионах, учитывая, что они приграничные. По его словам, большую проблему представляет собой «утечка мозгов»: талантливые якутские студенты после международных программ обмена остаются в Китае.

Сегодня Арктической зоне РФ сложно конкурировать с другими регионами и странами за умы одаренных студентов, согласен Борис Кершенгольц, д.б.н., главный научный сотрудник лаборатории экологической, медицинской биохимии, биотехнологии и радиобиологии ИБПК СО РАН. Не способствует развитию и устаревшая материально-техническая база. Однако главная проблема - руководство Минобрнауки не определилось, для чего нужна наука России, считает эксперт. Он посетовал, что ученые тратят колоссальное количество времени на то, чтобы заработать баллы в рейтинговой системе, а не на решение актуальных задач технического развития страны. При этом больше нет практики приглашения специалистов в научные учреждения Арктики и Дальнего Востока, тогда как в СССР этот механизм был отлажен, включая обеспечение жильем, рассказал Кершенгольц.

На мероприятии представители научных и образовательных учреждений также поделились своими взглядами на то, какие направления развития науки в первую очередь востребованы в российской Арктике и какие являются сильными сторонами арктических вузов и научных институтов.

В Арктике востребовано в первую очередь все, что связано с судостроением и добычей полезных ископаемых - в частности, цифровые технологии, связанные с бурением, предиктивная аналитика и т.п., рассказал Алексеей Фадеев, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного центра РАН, профессор Высшей школы управления и бизнеса СПбПУ Петра Великого, заместитель Председателя общественного совета Комитета по делам Арктики при Правительстве Санкт-Петербурга. По мнению Бориса Кершенгольца, перспективные направления развития арктической науки - разработка технологий, связанных с использованием такого уникального ресурса, как холод. К этой сфере относится строительство, создание новых материалов, организация хранилищ с использованием естественного холода и даже получение тепловой энергии за счет фазовых переходов воды - такие технологии уже есть у якутского Института мерзлотоведения. Также необходима глубокая переработка полезных ископаемых прямо в регионе с получением добавленной стоимости и развитие биомедицинских технологий, которые помогут человеку адаптироваться на Крайнем Севере и лучше переносить суровый арктический климат, считает Кершенгольц.

Марат Евсеев, руководитель архангельского научно-образовательного центра «Российская Арктика» и проректор Северного (арктического) федерального университета по научно-инновационному развитию, рассказал о проектах, которые уже осуществляются в недавно созданном НОЦ. В центр входят лесопромышленный, рыбопромышленный и судостроительный кластеры. Каждый из них объединяет профильные вузы, бизнес и научные организации для развития соответствующей отрасли.

Владимир Маслобоев, д. т. н., советник руководителя ФИЦ КНЦ РАН, считает важным для развития арктической науки возможность ее финансирования, за счет Арктического фонда грантов, создаваемого Госкомиссией по развитию Арктики.

Анастасия Лихачева, директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, подчеркнула, что развитие арктической науки становится все более приоритетным с точки зрения отстаивания интересов России на международной арене. Необходимое и первостепенное условие для продвижения выгодных России международных режимов в Арктике – передовые исследования региона, таяния арктических льдов и состояния морских экосистем Арктики российскими учеными на преимущественно российском оборудовании, с привлечением иностранных коллег из арктических и неарктических стран для легитимизации результатов таких проектов.

О практических результатах использования научных знаний рассказала Аксинья Шишигина, первый заместитель генерального директора АО ФАПК «Сахабулт» (Якутск), на котором формируется кластерный подход к развитию концерна. Она отметила, что именно взаимодействие с научными организациями республики, позволит концерну организовать производство инновационной продукции. Это эфирные масла, биологически активные добавки, которые в настоящее время закупаются за рубежом.

По мнению, Анастасии Павловой, руководителя комитета по туризму Делового Центра СНГ, для привлечения внимания к арктической науке важно развитие научного туризма в АЗРФ. Это позволит увеличить палитру арктических турпродуктов и создать новый вариант туристической афиши Арктики для различных иностранных групп, а так же расширить вариативность предложений для более широкой туристической востребованности Арктики .

“К сожалению, в восточном и западном секторах развития российской Арктики существуют значительные различия между степенью развития сотрудничества государства, бизнеса и науки. Не умаляя достижений фундаментальной науки Красноярского края или Якутии, приходится признать, что в Мурманской или Архангельской области этот взаимовыгодный диалог налажен гораздо лучше. Однако создание НОЦ призвано сгладить эти различия. Важным результатом заседания дискуссионного клуба являются договоренности участников о проведении целой серии научных мероприятий, посвященных различным направлениям научной деятельности в АЗРФ» - говорит координатор Экспертного совета ПОРА Александр Воротников, который выступил модератором заседания.

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