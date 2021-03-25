Знак качества и чистоты: продукция российского АПК в Европе будет отмечена добровольной экомаркировкой

Для производителей фосфорных удобрений по всему миру создаются дополнительные стимулы совершенствовать технологии производства. Фото: ПАО "ФосАгро"

Минеральные удобрения с эталонно низким содержанием кадмия - менее 20 мг на кг Р2О5 – получили право на добровольную маркировку особым знаком в странах Евросоюза. Эта норма была опубликована в официальном сообщении Европейской комиссии. Аналогичная экомаркировка была разработана и внедрена в России ещё в 2019 году.

Не для красоты

«Если товар имеет содержание кадмия, равное или ниже 20 мг/кг оксида фосфора (P2O5), допускается соответствующее заявление о низком содержании кадмия, - говорится в сообщении Европейской комиссии. - Допускаются два способа: текстовый и/или при помощи соответствующей пиктограммы».

Такие пометки нужны отнюдь не для красоты. Добровольная экомаркировка подчеркивает приверженность Еврокомиссии переходу к устойчивому развитию сельского хозяйства и поддержанию здоровья почв, незагрязненных тяжелыми металлами. В долгосрочной перспективе это позволит обеспечить здоровье растений, животных и конечного потребителя – человека – благодаря более качественным продуктам питания.

Вот для того, чтобы потребители смоги отличить такую продукцию от остальной, не дотягивающей до эталона, и нужна маркировка.

Мера является назревшей: кадмий признан канцерогенным Всемирной организацией здравоохранения и Международным агентством по исследованию рака. Он также классифицируется как мутаген зародышевых клеток и токсичен для репродуктивной системы, вызывает поражение почек и ломкость костей.

Новые рекомендации Еврокомиссии дополняют Регламент по регулированию требований к агрохимикатам в сельском хозяйстве, принятый Советом ЕС в мае 2019 года. Этот регламент содержит обязательные нормы и требования к содержанию токсичных примесей в минеральных удобрениях, прежде всего кадмия. В документе говорится, что с 16 июля 2022 г. на территории ЕС будет запрещена продажа фосфорных удобрений с содержанием кадмия свыше 60 мг/кг P2O5, а в июле 2026 г. Европейская Комиссия рассмотрит дальнейшее ужесточение требований по лимиту кадмия.

При этом достаточно большой ряд европейских стран, начиная еще с 80-х гг. прошлого века признали важность ограничений на содержание кадмия в удобрениях и вводили ограничения в одностороннем порядке. Они действуют в 21 стране ЕС, включая Швейцарию, где предельный уровень содержания кадмия был установлен на уровне 21 мг/кг P2O5 еще в 1986 г, в Швеции (44 мг/кг P2O5), Нидерландах (31 мг/кг P2O5), Венгрии и Словакии (20 мг/кг P2O5) и Финляндии (22 мг/кг P2O5).

По примеру России

Требование, предъявляемое в Евросоюзе к удобрениям, на которые можно ставить зеленую маркировку, - лимит на содержание кадмия до 20 мг/кг P2O5 – полностью соответствует российскому ГОСТу Р на экоэффективные минеральные удобрения.

Этот ГОСТ лежит в основе «Зеленого стандарта» сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, который разрабатывается в России по инициативе президента Владимира Путина.

2/3 мировых запасов фосфорного сырья и удобрения, из них изготовленные, не соответствуют высокой планке, установленной в России, а теперь и в ЕС. Зато в эти лимиты с запасом укладываются 100% российских минеральных удобрений.

«Фермеры имеют право принимать решение о выборе удобрений с учетом всей имеющейся информации об их составе, особенно когда речь идет об отсутствии опасных для здоровья и почв концентраций токсичных веществ, таких как кадмий. А для производителей фосфорных удобрений по всему миру создаются дополнительные стимулы совершенствовать технологии производства, чтобы обеспечивать устойчивость сельского хозяйства и заботиться о плодородии почв и здоровье населения», - подчеркнул глава Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Более информативный выбор

Вводя новую маркировку, Евросоюз не только законодательно закрепляет понятие сегмента экологичных удобрений, но и создает основу для формирования премиального сегмента чистой продовольственной продукции. Добровольная экомаркировка соответствует и стратегии «С грядки – на стол» по ограничению воздействия удобрений с высоким содержанием вредных примесей на пахотные земли.

Результатом этой работы может стать взаимное признание сертификатов качества и создание безбарьерного торгового коридора для «зеленой» продукции между Россией и Евросоюзом.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов считает, что экомаркировка позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции на европейском рынке.

Экс-глава ЮНЕСКО, а ныне председатель Комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию Ирина Бокова приветствовала решение Европейской комиссии:

«Люди не только в ЕС, но и по всему миру, покупая продукты питания, будут иметь возможность совершать более информированный выбор, понимая, из чего и как они произведены, какие питательные вещества применялись для выращивания сельхозпродукции».

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