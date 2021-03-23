СКР по Мурманской области: попавшая под лавину в Хибинах 12-летняя девочка умерла

Следователи подтвердили смерть попавшей под лавину девочки. Фото: СКР по Мурманской области

22 марта 2021 года в Хибинах, недалеко от населенного пункта Имандра, с горы Маннепахк сошла лавина. Рядом находилась зарегистрированная туристическая группа из Санкт-Петербурга: трое взрослых сопровождающих и 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Под сошедшим снежным карнизом оказалась 12-летняя Аня*.

В день трагедии в МЧС сообщили, что ее достали живой из-под снежного завала, от следователи после поступила информация, что девочку не смогли реанимировать. Надежда появилась ранним утром 23 марта, когда спасатели уточнили, что Аня выжила, но находится в очень тяжелом состоянии. Ее пытались вернуть к жизни, по данным источника "КП" ребенок впал в кому. Но, увы, спасти Аню не удалось.

- От следователя с места произошедшего поступила информация, что медики констатировали смерть ребенка, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Когда девочка еще была жива, к месту схода лавины вылетел спецборт с медиками и реанимационным оборудованием на борту. К сожалению, помощь не успела.

*имя изменено

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