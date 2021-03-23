Последние новости о сходе лавины в Хибинах на 23 марта 2021 года: один человек погиб, 15 спаслись

Снежная масса сошла с горы Маннепахк. Фото: Михаил ФРОЛОВ

22 марта 2021 года в Мурманской области недалеко от населенного пункта Имандра сошла с горы Маннепахк лавина. Под снегом оказалась 12-летняя девочка - участница зарегистрированной группы из Санкт-Петербурга. Спасателями удалось ее достать из-под завала, но реанимировать ребенка не удалось. С ее родителями работают психологи МЧС.

Остальных 15 участников группы, в том числе 12 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет, лавина не задела. К полуночи ребята и сопровождающие их взрослые находились на месте происшествия, решался вопрос о транспортировке туристов в Мончегорске, чтобы они провели ночь в гостинице. Также при участии МЧС прорабатывается вопрос о транспортировке тела погибшей девочки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как стало известно "КП", ребят в поход собрал клуб из Санкт-Петербурга "Скиф". Участок, где сошла лавина, прошли несколько детских групп.

Трагедию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Эксперты назвали возможные причины схода лавины.

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