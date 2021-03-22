«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» в десятках стран мира

Вопросы для диктанта, как и в прошлых годах, были составлены членами исторического и военно-исторического обществ и Российского гуманитарного госуниверситета. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Международную патриотическую акцию партии «Единая Россия» «Диктант Победы» проведут 29 апреля. В этом году площадки для организации мероприятия откроются в каждом регионе РФ, а также в других государствах.

В общей сложности запланировали открытие до 12 тысяч площадок. Их создадут на базе структур Минобороны, Росгвардии, МВД, Министерства чрезвычайных ситуаций, на предприятиях городов трудовой доблести, объектах Росатома, Роскосмоса, Росморречфлота, Российских железных дорог, Росгидромета, а также на кораблях и АЭС, сообщает Nashgorod.

Часть вопросов коснется первого года Великой Отечественной войны, а также юбилейных дат советских полководцев. Согласно традиции, в акции можно будет участвовать как очно, так и удаленно, на сайте диктантпобеды.рф.

«Впервые площадки акции откроют двери всем желающим не только в крупных, но и в малых населенных пунктах. А благодаря поддержке от Россотрудничества попытаться выполнить задания диктанта смогут россияне, пребывающие за границей, а также и иностранные граждане. Также все, кто пожелает, смогут присоединиться к акции в формате онлайн», - пояснил глава общественного совета партийного проекта ЕР «Историческая память», руководитель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Вопросы для диктанта, как и в прошлых годах, были составлены членами исторического и военно-исторического обществ и Российского гуманитарного госуниверситета. Задание будет состоять из 25 вопросов, 20 из них коснутся общей военно-исторической темы, а другие пять будут посвящены региональной тематике.

«Ряд вопросов затронет трагические темы периода начала войны, первых побед и поражений, а также великих полководцев, чьи памятные даты мы в этом году будем отмечать. Например, 125 лет со дня рождения Георгия Жукова и Константина Рокоссовского», – рассказал Александр Хинштейн, координатор партпроекта «Историческая память», замсекретаря генсовета «Единой России».

Кроме участия, можно оказать помощь и в организации мероприятия. В качестве добровольца может выступить любой совершеннолетний житель страны. Для этого нужно пройти предварительную регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф.

В прошлом году помощь в проведении “Диктанта Победы” была оказана свыше 25 тысячам человек.

Как передает сайт ER.ru, в этом году акцию проводили в третий раз. В 2020 году численность ее участников превысила один миллион человек из РФ и 75 других государств.

29 апреля 2021 года Мурманская область примет участие в масштабном тестировании на знание военной истории в третий раз.

Ключевой задачей «Диктанта Победы» является защита исторической памяти. Уверена, участие в акции мотивирует каждого из нас к более глубокому изучению истории войны, в том числе в советском Заполярье.

После снятия ограничений по ковиду будет расширена география площадок «Диктанта Победы» офлайн. Участниками исторического диктанта станут руководители региональной и муниципальных властей, силовые ведомства, представители депутатского корпуса от «Единой России», студенты, курсанты, школьники, работники учреждений образования и культуры, волонтеры. На площадках диктанта мы планируем организовать выставки с уникальными экспонатами времен Великой Отечественной войны, выступления агитбригад, фотозоны с символикой диктанта. Следует напомнить, что все желающие смогут пройти диктант и онлайн на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении”, - рассказала руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

В 2020 году историческая акция была организована на 91 площадке в 16 муниципальных образованиях Мурманской области, для сравнения в 2019 году их было пять. Исторический диктант написали 3850 человек.

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