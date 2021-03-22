Не точка, а запятая: В Мончегорске закрыли металлургический цех

20 марта в электролизном цеху металлургического цеха выгрузили последнюю медь. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Заканчивая одну историю, мы начинам новую, - подчеркнул на награждении работников металлургического цеха в Мончегорске генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко.

Генеральный директор «Кольской ГМК» Евгений Борзенко. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Опыт, который пригодится

20 марта почти в 42-летней истории цеха поставили точку – состоялась последняя выгрузка катодной меди из электролизных ванн. Стопки медных листов упаковали, передали отделу технического контроля, чтобы потом отправить потребителям. А двери цеха закрылись.

- Последние 3 месяца мы существенно подняли качество меди, вышли на 100% изготовления меди марки М00К, которая востребована во всем мире, стали продавать ее за границу. Сделать это удалось за счет бенчмаркинга: создали рабочую группу, съездили в Норильск, посмотрели, как там работают. Также мы с главным инженером побывали на иностранных заводах. По качеству медных катодов не только догнали Заполярный филиал «Норникеля», но и обогнали его, - рассказывает начальник металлургического цеха Вадим Меньшенин.

За годы работы в цеху произвели более 3 миллионов тонн анодной меди и около 2,5 миллиона тонн катодной. В декабре прошлого года установили рекорд за всю историю производства – 240 тонн меди в сутки.

Лучшие сотрудники электролизного цеха получили награды от руководства «Кольской ГМК». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дыши полной грудью

К сожалению, производство пришлось остановить, но для этого решения была серьезная причина. Несколько лет назад президент «Норникеля» Владимир Потанин объявил, что компания будет развиваться по «зеленому» вектору. Это значит, что надо максимально минимизировать воздействие на окружающую среду. В Мурманской области сразу по двум производствам стало понятно, что модернизировать их для снижения выбросов вредных веществ не получится. Поэтому в декабре 2020 года закрылся построенный еще в довоенные годы плавильный цех в Никеле. А в этом году остановили металлургический цех в Мончегорске: в начале марта погасили печи и конверторы в плавильном отделении, а теперь финальный аккорд прозвучал и в электролизном.

- Выбросы компаний Кольского дивизиона «Норникеля» снизятся в этом году до 30 тысяч тонн диоксида серы, а в следующем составят менее 22 тысяч тонн. При этом 8-9 тысяч тонн, в зависимости от сезона, – это выбросы нашей ТЭЦ. Остановить ее мы не можем, понимая высокую социальную значимость – она отапливает жилые дома в Мончегорске. Но мы будем рассматривать варианты ее модернизации, чтобы снизить количество выбросов, - делится планами генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. - Также мы уже начали два проекта по рафинировочному цеху, в том числе строительство новых фильтров отходящих газов печей кипящего слоя. И дальше будем действовать в направлении снижения негативных воздействий. Речь идет не только о выбросах, но и о воздействии на водные объекты, рекультивации земли, обращении с отходами.

Последние три месяца в цеху стали делать мед, соответствующую самым строгим международным требованиям. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уйти, чтобы вернуться

Закрытие металлургического цеха для работников событие грустное. Не потому, что они лишатся работы: компания для каждого сотрудника подготовила социальный пакет, если есть желание выйти на заслуженный отдых, и новое место работы, если еще много сил и есть желание трудиться. Кадровые изменения коснулись почти 700 человек, на данный момент на стадии выбора находятся только 43 работника. Просто цех стал вторым домом: здесь находили друзей, мужей, жен. Коллеги встречаются и в свободное время.

Татьяна Душенко-Валькова работает в Кольской ГМК уже 14 лет: сначала 7 лет - обработчиком матричных листов, затем попросила перевести ее на кран.

- Я нашла себя, я прирожденный машинист крана. На работу иду как на праздник. Кажется, я еще не осознала, что сегодня была крайняя выгрузка… Уходить из компании не хочу, с 1 марта я стала аппаратчиком-гидрометаллургом шламового отделения ХМЦ. Очень рассчитываю, что построят новое производство - хочу вернуться в машинисты крана.

За закрытием цеха последует очистка помещений и демонтаж оборудования. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Заглядывая в будущее

И планы на движение вперед у КГМК есть: в Мончегорске «Норникель» планирует построить новое медерафинировочное производство.

- Новый проект сейчас находится на стадии проектирования. Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем перейти в активную фазу строительства. Это большой инвестиционный проект, и на строительство цеха уйдет

несколько лет. Мы планируем, что в 2025 году он должен быть введен в эксплуатацию, - сообщил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Почти вся медь из цеха в Мончегорска шла потребителям из России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новый цех сможет производить до 150 тысяч тонн меди, при этом передел обжига будет представлять из себя герметичную печь, которая позволит улавливать практически все газы и производить из них серную кислоту.

- Проект полностью упакован с точки зрения соответствия экологическим стандартам, - уточняет Сергей Дубовицкий.

Многие работники закрывшегося цеха уже говорят, что хотят работать на новом производстве. А пока постигают смежные профессии. Так, электролизник водных растворов Дмитрий Федоров теперь будет аппаратчиком в химико-металлургическом цехе.

- Мне в новой работе все понятно, также прошел обучение. Я до прихода в электролизный цех работал в разных подрядных компаниях на производстве Кольской ГМК - мне не привыкать. Уходить из компании не хочу - здесь есть стабильность, - говорит наш собеседник.

Цех закрылся, но ближайшие два года им еще будут заниматься: сначала проведут зачистку производственных помещений, демонтаж оборудования, а после, когда будет готов проект, начнется рекультивация земли.

В последний день работы металлургического цеха отгрузили почти 60 тонн меди. Фото: Антон ЗАБИРОВ

СПРАВКА

Означает ли закрытие цеха в Мончегорске, что компания «Норникель» на время ставит на паузу производство в Мурманской области? Нет. О том, как изменится технологическая цепочка, рассказал Евгений Борзенко:

- Хотя основной медный актив будет в Норильске, мы остаемся во главе процесса: будем получать из Заполярного филиала медно-никелевый файнштейн, никель перерабатывать на своей территории, а медный концентрат временно, до принятия решения о строительстве нового цеха, возвращать в Норильск.

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