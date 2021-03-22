Самые породистые и обаятельные: международная выставка кошек-2021 в Мурманске

Голубые русские, бобтейлы, шотландцы, мейн-куны, - цена за породистого котенка может составлять около 25 тысяч рублей в среднем. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За окошком самый замурчательный месяц в году, не случайно 1 марта отмечается Международный день кошек. В Мурманске обычно в это время проходит мероприятие-антистресс – международная выставка кошек. Вот и в этом году она состоялась назло пандемии. Не будем рассказывать, кто из мурлык и в какой номинации победил – все они роскошны! Просто делимся с вами этими фотографиями, которые, надеемся, поднимут вам настроение.

Интересное наблюдения: коты на выставке вели себя спокойнее девочек. Дамы показывали характер, когда им было что-то не по нраву. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Каждый день выставки длился почти как рабочий день. Пока хозяева волновались, многие мурлыки мирно спали. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

За роскошной шубой нужен уход, ведь и по ней в том числе оценивают кошку эксперты. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Конкурсанты старались не выпускать коготки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Вместе теплее и веселее. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мама и дочка: в тесноте да не в обиде. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Эксперты оценивали у кошек размер головы, качество подшерстка, хвост, глаза и многое другое. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Победителей выбирали среди представителей разных пород. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

На выставке можно было не только посмотреть на кошек, но и приобрести любимца. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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