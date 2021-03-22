Андрей Чибис о ситуации с железнодорожными переездами в Мурманске: "Я так понимаю, есть только рекомендации, а решения нет?"

Доклад профильного министра губернатора не устроил. Фото: Правительство МО

Мы, конечно, не Москва или какой другой город-миллионник, но водители Мурманска сталкиваются с пробками. Благодаря реконструкции Ленинградки некоторые заторы можно объехать, да и такие сложные участки, как перекресток проспектов Ленина, Кирова и Кольский, чуть разгрузили за счет изменения фазы работы светофоров. Но все равно в часы пик город иногда стоит.

Один из вариантов, как убрать пробки на том же проспекте Кирова – дать водителям проехать по Портовому проезду и выехать на «прибрежку». Да только автолюбители этим путем пользоваться не очень любят: на железнодорожных переездах можно застрять на час-полтора. Особенно не любят мурманчане переезды у Ледового дворца спорта. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал поручение минтрансу найти способ сделать эти участки более доступными. Пока получилось, прямо скажем, не очень.

Сотрудники профильного ведомства провели хронометражные замеры на двух переездах у торгового порта – за дворцом спорта. Два дня работы и стало известно, что лучше здесь ездить днем. Так, один из переездов открыт днем для проезда машин 3 часа, а ночью всего 24 минуты, второй – 5 часов и 71 минут соответственно.

- К сожалению, настроить сигнальное оборудование невозможно, так как алгоритм настроен на длину пути и скорость движения подвижного состава, - сообщил на оперативном совещании министр транспорта Артем Гришин. - В двух километрах от этих переездов есть двухуровневая развязка на улице Книповича. На пересечении с улицами Траловая и Подгорная пропускная способность недостаточна, но возможна частичная оптимизация за счет изменения светофорных фаз. Мы планируем провести дополнительный хронометраж в границах переездов, чтобы заранее оповещать автолюбителей. Планируется актуализировать порядок взаимодействия дежурного по станции Мурманск с подведомственными организации для пропуска автомобилей экстренных служб. Рекомендуем администрации города при взаимодействии с РЖЛ сократить сроки реконструкции транспортного узла на улице Траловая и расширении проезжей части.

Доклад профильного министра губернатора не устроил. В отчете все то, что водители и так знают: сложные участки, причины заторов… Да и планы, а ведь от ведомства просили действия.

- Я так понимаю, что в сухом остатке вы решения никакого не добились? - прямо спросил Андоей Владимирович. – На прошлой неделе рассказали, как вы героически работаете, а сейчас получается, что работали-работали и наработали рекомендации… Артем Александрович, результата нет. Я просил вместе с «РЖД» и торговым портом продумать решения, выстроить другую логистику перекрытий. Даю вам еще неделю, но не в режиме рекомендаций, а конкретных решений. Не получится – собирайте совещание у меня. Но не докладывайте о бурной деятельности....

- Могу сообщить, что были готовы на следующий день остановить поезда, - попытался уточнить министр.

- Нет, останавливать поезда не нужно. Надо постараться гибко к этой истории подойти, - парировал глава региона.

В среду Андрей Чибис назначил Артему Гришину встречу, чтобы еще раз обсудить проблемный вопрос.

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