Андрей Чибис подвел итоги двухлетней работы на посту губернатора Мурманской области

Доходы областного бюджета увеличились на 38%. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в нашем регионе вот уже два года. За это время была проделана большая работа, которая сделала жизнь северян более комфортной. По словам Андрея Владимировича, с Мурманской областью теперь стали считаться на федеральном уровне.

- Тот экономический драйв, которого нам удалось добиться, как раз и был нашей главной задачей. Рост доходов бюджета позволяет нам больше вкладывать в социальную сферу. Так экономический рост позволяет нам ощущать изменения непосредственно в быту. А теперь для нас самое важное – битва за будущее, - отметил губернатор.

Итоги 2019-2020 годов.

Подводя итоги двухлетней работы в должности главы Заполярья, Андрей Чибис сообщил, что за это время доходы областного бюджета увеличились на 38%. Кроме того, бюджет успешно прошел испытание коронавирусом. В 2020 году 7,6 миллиардов рублей были направлены на борьбу с пандемией и минимизацию ее последствий.

О строительстве

За два года в регионе было построено 7 объектов спорта, 2 объекта здравоохранения, 4 объекта образования и одно пожарное депо. Также начали строительство пяти детских садов и школы, а также двух спортивных учреждений в Кировске.

- Завершено комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» – была построена лыжероллерная трасса с системой искусственного оснежения, а также крытый каток, – сообщила замгубернатора Елена Дягилева. – Мы не планируем останавливаться на достигнутом, в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году начнется строительство двух спортивных объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по боевым видам спорта в Кандалакше и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Заозерске.

Итоги 2019-2020 годов.

Что касается жилых домов, то было построено четыре многоквартирных здания - в Мурманске и Зеленоборском. Из ветхого жилья расселили 1161 человека. Капитально отремонтировали 493 многоквартирных дома.

Отремонтировали 8 школ, 4 колледжа и по 10 объектов спорта и здравоохранения.

Всего на строительные работы ушло 136 миллиардов рублей.

О медицине

Расходы на здравоохранение за 2019 и 2020 год в общей сложности составили 20 миллиардов 197,5 миллионов рублей.

За два годы построили фельдшерско-акушерские пункты в Ковдозере, Магнетитах, Килпъявре, Щукозере и амбулаторию в Сафоново.

Открыли Центр репродуктивных технологий «ЭмбриЛайф» в Мурманске, кабинет гемодиализа в Кандалакше, кабинеты стресс-ЭХО в Мончегорске и Мурманске и генно-инженерной терапии в детской клинической больнице, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям и первичное онкологическое отделение в Кандалакше и Мурманске.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» за два минувших года улучшили условия и создали новые возможности для современной доступной диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, повысилось качество оказания медуслуг для детей.

Преобразования коснулись 13 медицинских учреждений в девяти муниципалитетах области: Мурманске, Апатитах, Кировске, Оленегорске, Мончегорске, Североморске, Кандалакшском, Кольском и Печенгском районах.

В 2020 году стартовал пилотный проект по лекарственному обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 1626 северян после операций получили бесплатно дорогостоящие препараты, чтобы снизить риск осложнений и вероятность рецидива.

А в этом году в регионе приступят к реконструкции областного онкодиспансера, а также продолжат модернизацию поликлиник и амбулаторий.

О ТКО

Проблему вывоза мусора в Мурманской области не оставили без внимания. Так, 53% контейнеров были заменены по всему региону. Появилось 28 новых и современных мусоровозов.

Итоги 2019-2020 годов.

Что важно, 99,7% всех твердых коммунальных отходов будет направляться на сортировку уже в 2023 году.

За последние два года количество ТКО, прошедших сортировку, составило 176 тысяч тонн.

О культуре

Культурная жизнь в Мурманской области хоть и не кипела из-за пандемии, но успехов в этой сфере все же удалось достичь.

Семь библиотек были отремонтировали по модельному стандарту. Теперь там новые технологии органично соседствуют с книгами.

Пять виртуальных концертных залов создали в Кандалакше, Апатитах, Мончегорске, Полярном и Ковдоре.

Итоги 2019-2020 годов.

Под государственную защиту приняли 18 объектов культурного наследия.

В регионе прошло 1197 выставок, которые посетили 543 тысячи человек.

О туризме

В последнее время посмотреть на красоты Мурманской области хотят все больше туристов. Так, в 2019 году турпоток в регион составил 458 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в 2018-ом. Кольский полуостров посетили в том числе более 250 блогеров, с общим охватом в более 40 миллионов подписчиков.

Итоги 2019-2020 годов.

Восемь проектов по туризму стали резидентами Арктической зоны России. Это - порт Лиинахамари, проект панорамного ресторана в Кировске на вершине горы, создание яхт-клуба в Мурманске, строительство туркомплекса "Студеный берег" и другие. Общая сумма инвестиций - более 13 миллиардов рублей.

Об экологии

О природе тоже никто не забыл. В регионе прошла рекультивация пометохранилища бывшего ОАО "Птицефабрика Снежная". Стоимость работ составила 461 миллион рублей.

За 2019-2020 годы выявили более 60 свалок, из них ликвидировали 45.

За два года провели 65 мероприятий по очистке берегов от мусора. Очистили 70 километров. В проекте "Сохранение уникальных водных объектов" участвовали почти 2 тысячи добровольцев.

Итоги 2019-2020 годов.

12064 дерева высадили в 2020 году в рамках акции "Сад памяти".

В 2021-2023 годах Мурманская область получит 2 миллиарда рублей на рекультивацию свалки в Дровяном.

Что еще

Помимо этого, в Мурманской области минувшие два года строили и ремонтировали дороги, занимались развитием сферы образования, благоустраивали города и поселки, а также материально поддерживали предпринимателей, семьи с детьми, учителей и медиков.

Итоги 2019-2020 годов.

Итоги 2019-2020 годов.

Итоги 2019-2020 годов.

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