В Мурманске арестовали гендиректора судостроительного завода, которого подозревают в хищении денег на ремонт «Адмирала Кузнецова»

Как стало известно «КП», Октябрьский районный суд на два месяца заключил подозреваемого под стражу. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Генерального директора «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода» в Полярном подозревают в хищении денег, выделенных на ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Как стало известно «КП», Октябрьский районный суд на два месяца заключил подозреваемого под стражу. На самом заводе прошли обыски и выемка документов. Как следует из открытых источников, генеральным директором судоремонтного завода является Евгений Зудин.

По данным ТАСС, которые ссылаются на источник в правоохранительных органах, речь идет о хищении 45 миллионов рублей.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на плановый ремонт в 2018 году сразу после завершения похода в Средиземном море, работы вёл Центр судоремонта «Звездочка». В декабре 2019 года на крейсере случился пожар, в котором погибли два человека, из-за ЧП стоимость работ возросла. Точная сумма не называется, но глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов озвучивал данные о 300-500 миллионах рублей, уточняя, что данные могут быть скорректированы.

До этого, в октябре 2018 года, в ходе работ на заводе в Росляково во время выхода из дока на «Адмирал Кузнецов» упал кран, а сам док затонул.

Ожидается, что несмотря на все трудности, крейсер выйдет на ходовые испытания в 2022 году.