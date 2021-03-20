Что известно об участнице «Холостяка» с Тимати из Мурманска

В качестве любимых книг называет «Десять негритят», «Три товарища» и «Гранатовый браслет». Фото: Личный архив

В прошлое воскресенье, 14 марта, на телеканале ТНТ состоялась премьера нового сезона шоу «Холостяк». В этом году 15 девушек будут бороться за внимание Тимати. В их числе – Александра Свиридовская из Мурманска. Что о ней известно?

Девушка говорит, что не может сидеть без дела. Фото: Личный архив

Сейчас ей 21 год, на одной из страниц «ВКонтакте» Александра указал, что родилась 13 декабря, но с днем рождения близкие ее поздравляют 7 октября, эту же дату указывает ее мама в своих поздравлениях. Не исключено, что первая страница – фейковая: она вычищена. Первая запись - от 16 марта.

- Шоу начинается, - написала Александра и поставила хэштег «#холостякнатнт».

Также там среди подписок есть брачное агенство. Вторая страница гораздо лучше наполнена информацией.

В 2017 году девушка закончила школу №36 в Мурманске с золотой медалью. У мурманчанки полная семья: мама, папа и младшая 13-летняя сестра.

В 2017 году девушка закончила школу №36 в Мурманске с золотой медалью. Фото: Личный архив

Согласно открытым источникам, сейчас Александра учится на последнем курсе Высшей школы экономики на факультете коммуникаций, медиа и дизайна. Также она работает одним из редакторов на портале Peopletalk. Есть у нее опыт и работы моделью, она участвовала в работе над клипом группы PLC «Бонусы» Девушка считает, что главное в жизни – семья и дети, а в людях – доброта и честность. В качестве любимых книг называет «Десять негритят», «Три товарища» и «Гранатовый браслет».

Александра участвовала в конкурсе красоты «Мисс 2018» Высшей школы, к слову, одним из членов жюри была Дарья Клюкина, которая дважды участвовала в шоу «Холостяк» - с Ильей Глинниковым и Егором Кридом.

- Семья для меня самое главное в жизни. Ради неё я готова пожертвовать всем. Желание стать журналистом появилось ещё в 8 классе, когда я посмотрела сериал по Диснею) С тех пор, я ни разу не задумывалась о другой профессии. Я обожаю готовить. Это мое хобби и, думаю, что когда-нибудь у меня будет свой ресторанчик, в который я вложу душу. Я чувствую себя максимально комфортно перед камерами. Наверное, именно поэтому я параллельно с учебой работаю в модельном агенстве. Но для меня это не профессия, а скорее хобби. Обожаю кино. Оно занимает отдельное место в моей жизни, - рассказала Александра Свиридовская в интервью сообществу INCOMMUNITY.

Александра участвовала в конкурсе красоты «Мисс 2018» Высшей школы, к слову, одним из членов жюри была Дарья Клюкина, которая дважды участвовала в шоу «Холостяк» - с Ильей Глинниковым и Егором Кридом. Фото: Личный архив

Девушка говорит, что не может сидеть без дела.

На шоу «Холостяк» она принесла шоколад, чтобы подарить его Тимати.

Новые выпуски шоу – каждое воскресенье на ТНТ в 19.00.

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