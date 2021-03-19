Волонтерские центры ЕР передали амбулаторным больным свыше 2 млн наборов медикаментов за год

Подводя итоги первого года своей работы, добровольцы сделали «перекличку» и организовали флешмоб в соцсетях #МЫволонтерыЕР

Волонтерские центры партии “Единая Россия” отметили годовщину с даты начала своей работы. За это время добровольцы успели выполнить больше 1,5 млн заявок от жителей всей страны, также они передали амбулаторным больным 2 млн наборов с медпрепаратами, а врачам более 5 млн порций горячих обедов. В «красных» зонах волонтеры-медики отдежурили 810 тысяч смен, 280 тысяч раз выезжали на вызовы к пациентам вместе с терапевтами.

На год ранее, 19 марта, в Калуге был открыт первый волонтерский центр «Единой России», чтобы оказывать поддержку гражданам в период пандемии COVID-19. Спустя неделю такие же центры появились в каждом регионе. На сегодняшний день к их деятельности привлечены более 100 тыс. активистов, сообщает Nashgorod.

Фото: Пресс-служба Единой России

Подводя итоги первого года своей работы, добровольцы сделали «перекличку» и организовали флешмоб в соцсетях #МЫволонтерыЕР, где они рассказали о подробностях своей работы за прошедший год. Так, в Марий Эл Наталья Пешнина трудится в волонтерском штабе с того момента, как он был открыт.

Впоследствии она закончила курсы подготовки парикмахеров, чтобы делать стрижки пенсионерам, у которых отсутствует возможность ходить в парикмахерские. Накануне Нового года волонтеры создавали атмосферу праздника в клиниках и ковидных госпиталях, где они занимались украшением приемных покоев и наряжали елки. В Мордовии волонтеры приготовили для медперсонала станции скорой помощи пирожные и пироги для праздничного стола.

Сейчас пандемия идет на убыль, но работа волонтеров, как и ранее, актуальна и необходима. В Челябинске добровольцы помогают проводить вакцинацию. В Липецкой области они помогают в подготовке детей медиков из «красных» зон к экзаменам. На Кубани активисты оказали помощь пострадавшим от пожара в Анапе — 12 марта там произошло возгорание многоквартирного жилого здания.

Фото: Пресс-служба Единой России

Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, на базе волонтерских штабов партии «Единая Россия» удалось объединить активистов разных возрастных категорий, профессий и жизненных позиций.

«Люди сплотились по причине искреннего желания оказать помощь тем, кому сейчас непросто. Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые приняли участие и в настоящее время трудятся на этой ниве. То, что нам удалось сформировать такое сообщество неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, – одно из наиважнейших достижений прошедшего года», - добавил он.

Как передает интернет-портал ER.ru, волонтеры начинают испытывать свои силы также в политике. На недавно прошедшей встрече с активистами акции взаимопомощи «Мы вместе» российский лидер Владимир Путин высказался в поддержку инициативы ЕР и призвал добровольцев поучаствовать в выборах. Президент убежден, что это отразится на развитии государства положительно, поскольку добровольческие движения составляют люди с разнообразными взглядами, имеющие собственные подходы к решению разного рода задач.

Фото: Пресс-служба Единой России

“В Мурманской области волонтерский центр работает с конца марта 2020 года. Он объединил более 700 добровольцев регионального отделения «Единой России», ОНФ, волонтерских движений. Это студенты, волонтеры-медики, неравнодушные граждане разных возрастов и профессий из 17 муниципалитетов региона. За прошедший год выполнено более 23 тысяч заявок по оказанию помощи северянам, передано 14 тысяч продуктовых наборов.

Добровольчество открыло новые стороны и качества в нашей молодежи, которые в обычных условиях могли бы и не проявиться. Сегодня хочется поблагодарить всех, кто каждый день стремится помочь людям, подчас жертвуя здоровьем и личным временем. А также адресовать слова благодарности родителям за воспитание волонтеров, которыми гордится не только наш регион. Вчера секретарь регионального отделения партии Андрей Чибис вручил мурманчанке Елене Киндрачук благодарность от секретаря владимирского реготделения Владимира Киселева. Сын северянки в первую и вторую волну работал в ковидном отделении больницы в городе Коврове. Богдан трудится с полной самоотдачей, его верность своему делу вдохновляет всю Владимирскую область”, - рассказала Татьяна Сахарова, руководитель регионального исполнительного комитета Мурманского регионального отделения партии и волонтерского центра «Единой России».

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