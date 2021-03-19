Министр развития Дальнего Востока и Артик оценил первый этап реновации ЗАТО в Мурманской области

В Мурманской области по срокам пока срывов нет. Фото: Правительство МО

19 марта в России отмечают День подводника. Символично, что именно сегодня в столицу Северного флота с рабочим визитом приехал министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Североморске говорили о важном – программе реновации ЗАТО, которая уже запущена в оборот. Напомним: на первый этап потратят 980 миллионов рублей, почти 700 миллионов из них – из федерального бюджета.

- Мы хотели посмотреть, как стартовала программа, ее пилотный и достаточно динамичный этап. Не скрою, что когда я в первые в декабре увидел графические материалы, что мы должны сделать, по-человечески мы все наполнились решимостью во что бы то не стало толкнуть эту программу. Мы успели в прошлом году в напряженном режиме стартовать. Недопустимы спотыкания, чтобы финансирование поступило - критически важно показать, что все будет исполнено в срок, - отметил Алексей Чекунков.

В Мурманской области по срокам пока срывов нет. Как сообщил и. о. вице-губернатора – министра строительства региона Алексей Грачиков, из 25 запланированных в этом году мероприятий работы идут по всем, только по одному нужны уточнения из-за технических особенностей.

- Часть работ – это ремонт пустующих помещений муниципального фонда. В Заозерске, например, должны отремонтировать 127 квартир, четыре уже сданы. В ЗАТО Александровск снесут пустые дома, которые портят внешний вид. По модернизации социальной, культурной и образовательной инфраструктуры идет разработка проектной документации. Также запланирован капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах, - уточнил Алексей Грачиков. - По итогам конкурсных процедур даже образовалась экономия, мы подумаем, как распределить экономию по субсидиям, чтобы увеличить объем работ.

Стоит добавить, что по ДК «Восход» в Печенгском округе проектная документация проходит экспертизу, и после 9 апреля планируют уже приступить к реализации. Через три года дом культуры Никеля будет завершен. Также капремонт ждет спортцентр, здание школы искусств. Ключевая задача в ЗАТО Александровск – капитальный ремонт домов, строительство ФОКа в Гаджиево. В Видяево, как и Заозерске, ставку делают на дома.

- Военнослужащие - герои в море, над водой и под водой. В быту они не должны быть героями, а должны быть отцами, мужьями, радоваться жизни. Они должны думать о благополучии Родины, а не бытовых проблемах. Поэтому в городах, где живут военнослужащие и их семьи, надо улучшать качество жизни, - сделал акцент профильный министр.

В правительстве региона в успешную реализацию амбициозной программы верят.

- Новая задача - реализовать первый этап и уже готовиться ко второму, мы будем актуализировать задачи. Помимо этого плана мы большие деньги выделяем на благоустройство территорий, где живут военнослужащие и их семьи. Убежден, что первый этап четко выполним. Сейчас серьезных нареканий нет, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

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