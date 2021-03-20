Самые чистоплотные предприниматели работают в Мурманске и Апатитах

Но помимо дисциплинированных участников бизнеса есть еще и «уклонисты». С ними работа проводится в ручном режиме. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 2019 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) занимается вывозом и утилизацией мусора в Мурманской области. Это и мусор от физических лиц, и от бизнеса.

По данным регоператора, за 2 года договоры заключили с 6647 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Мурманской области, большая часть из них приходится на Мурманск и Апатиты – 16,97% от всего объема отходов. Если перевести сухие цифры в наглядные, то мусора набралось с железнодорожный состав в 6 850 наполненных доверху вагонов. Региональный оператор считает, что это показатель дисциплинированности предпринимателей. Хотя, по-хорошему, это просто два самых больших города в Мурманской области.

- При определении тарифа учитываются нормативы накопления, виды деятельности, количество работников, занимаемые площади. Если офис предпринимателя расположен в жилом доме, то он оплачивает вывоз ТКО по тарифам для населения, например, - поясняет редакции «КП» Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала АО «Управление отходами».

Для того, чтобы предприниматели смогли правильно рассчитать свои затраты, разработано специальное разъяснение о нормативах накопления мусора.

Но помимо дисциплинированных участников бизнеса есть еще и «уклонисты». С ними работа проводится в ручном режиме.

- Заезжаем мы на территорию ЗАТО, - поясняет Виталий Измайлов, - и видим, что около рынка на контейнерной площадке сложены коробки из-под цветов. Проверяем на месте предпринимателя и выясняем, что договор он не заключил. Или находим кеги из-под пива на контейнерной площадке около жилого дома. Тоже провод для проверки.

Сначала с ними работают по-доброму и предлагают заключить договоры в добровольном порядке. В случае игнорирования – предъявляется иски о взыскании платы за вывоз мусора с 2019 года.

- Сумма в месяц на самом деле получается небольшая, поэтому, мы ждали формирования более существенной задолженности, хотя бы года за два, чтобы она перекрывала судебные издержки, – комментирует позицию регоператора Виталий Измайлов.

Поэтому, как говорится, вычислят и найдут, это только вопрос времени. А пока стоит обратиться в договорной отдел или хотя бы заглянуть на сайт регоператора, где во вкладке «Договоры с потребителями» можно найти всю необходимую информацию и скачать форму заявления.

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