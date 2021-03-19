Год на «удаленке»! Пора проверить, какой вы «удаленщик»

Проверь, какой ты «удаленщик». Фото: Евгения ГУСЕВА

Год назад удаленная работа казалась неслыханной роскошью, но мир изменился. Теперь собрания в ZOOM, доставка продуктов на обед и корпоративы онлайн стали обычным делом. Интернет из сферы развлечений перешел в разряд базовых услуг, как вода или электричество, а требования к его надежности растут с каждым днем. Несмотря ни на что, мобильный оператор Tele2 с достоинством выдерживает все нагрузки на сеть, качество связи за год в Мурманской области стало только выше.

Мы вместе с Tele2 подготовили для вас тест, чтобы понять, какой вы «удаленщик».

Пока вы постигали секреты погружения в рабочий поток на домашней кухне, технические специалисты Tele2 каждый день развивали инфраструктуру связи в Мурманской области. Провели рефарминг частот в Мурманске и Апатитах. На самых загруженных базовых станциях полосу LTE-1800 расширили до 15 МГц. В семи районах области добавили новую технологию – LTE-800, главными преимуществами которой являются широкий радиус действия сигнала и хорошая проникающая способность. Что с этого клиенту? Новые скорости передачи данных и более высокая надежность связи!

И чуть не забыли. Оператор в прошлом году добавил стандарт LTE на все базовые станции в Мурманской области. Теперь высокоскоростной мобильный интернет есть везде, где есть связь Tele2.

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